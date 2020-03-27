В администрации и управделами президента РФ выявлены случаи коронавируса 16 27.03.2020, 11:11

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Пресс-секретарь Путина отказался комментировать эту информацию.

В администрации и управлении делами российского президента есть чиновники, у которых первичное тестирование выявило подозрение на коронавирус. Об этом передает РБК со ссылкой на двух близких к Кремлю источников. По словам одного из них, COVID-19 выявлен у двух сотрудников АП. По словам других двух источников, в управделами есть один случай.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопросы журналистов не ответил. Пресс-секретарь управделами Елена Крылова сказала, что ничего не знает о зараженных, и добавила, что в их подразделении соблюдаются все необходимые меры предосторожности, предписанные Роспотребнадзором.

В четверг, 26 марта, стало известно, что один из сотрудников аппарата правительства России отправлен на карантин в связи с возможным заражением коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили РБК в пресс-службе правительства РФ.