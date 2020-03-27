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Белорусские банки заставляют отменять запреты на операции с валютой?

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  • 27.03.2020, 11:23
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Белорусские банки заставляют отменять запреты на операции с валютой?

В течение суток принимаются противоположные решения.

В четверг, 26 марта, Беларусбанк сообщил на своем сайте о том, что вводит ограничения на валютно-обменные операции по картам. Однако уже 27 марта эти ограничения были сняты.

Вчера на сайте банка появилась информация, что с 14:00 26 марта клиенты не смогут перевести средства на валютные карты и снять валюту в банкоматах по карточкам, выпущенным в белорусских рублях. Мера касалась физлиц и вызвала немалый резонанс среди читателей. Из-за чего были введены такие ограничения и как долго они должны были просуществовать, банк не сообщил. Сегодня же новость исчезла с сайта, а в контакт-центре банка подтвердили: ограничения будут сняты сегодня, сообщает onliner.by.

— Да, действительно, вчера было распоряжение правления банка о запрете, — говорят в контакт-центре. — Но сегодня с утра поступило распоряжение об отмене этого запрета. Сегодня в течение дня ограничения будут сняты.

Ранее валютно-обменные операции по картам также ограничивал банк ВТБ Беларусь. Однако позже банк снял это ограничение и объяснил его техническим сбоем.


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