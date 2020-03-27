Первая белоруска с коронавирусом: На моем месте мог быть каждый 27.03.2020, 11:40

Татьяна Ефремова

Дизайнер из Витебска призвала быть ответственными и соблюдать все рекомендации врачей.

Дизайнер из Витебска Татьяна Ефремова сейчас находится на карантине в реабилитационном центре.

Татьяна Ефремова, которая работает на меховом витебском комбинате, была в Милане вместе с коллегами в командировке пару дней в конце февраля.

Татьяна рассказывала kp.by, что уже в Витебске ей позвонили из санэпидемической службы и пригласили пройти тест на коронавирус в инфекционной больнице. Однако госпитализировали ее еще до результатов теста. А в начале марта Татьяне подтвердили диагноз - 2019-nCoV.

В итоге семью дизайнера - мужа и четверых сыновей - тоже госпитализировали в инфекционную больницу. Татьяна была в одном боксе, а ее родные - в соседнем. Общались они по телефону и видеосвязи.

И вот спустя три недели журналисты позвонила Татьяне, чтобы узнать, как у нее дела.

- Более двух недель я была в инфекционной больнице, а сейчас меня перевели в реабилитационный центр. Сейчас из моей палаты прекрасный вид на озеро. А еще в палате есть балкон, куда я могу выходить дышать свежим воздухом. Даже телевизор есть, мне кажется, что это уже роскошь, - смеется Татьяна. - В пятницу, 27 марта уже ровно 28 дней, как я в изоляции. Столько времени я не обнимала своих детей и мужа.

- А где ваши родные?

- Моя семья уже дома. Их выписали после двух отрицательных тестов. Дети сейчас на дистанционном обучении. Почему так? У мужа ослаблен иммунитет, и чтобы его ничем не заразить, было решено, что пока дети останутся дома.

Татьяна надеется, что тоже скоро будет дома.

- В инфекционной больнице у меня было уже три отрицательных теста на коронавирус. Сейчас осталось два контрольных теста, и я надеюсь, что после них меня отпустят домой.

- Что говорят врачи? Вы здоровы?

- Три отрицательных теста говорят о том, что я здорова. Но я не врач. Думаю, что медики знают, что делают - у них есть инструкция, по которой они действуют. Медсестры, которые ко мне заходят, в защитной одежде с маской. Чувствую же я себя хорошо, хотя мне до сих пор измеряют температуру. Простуда, которая у меня была, проходила две недели. Был кашель, заложенность носа.

- Как проходит ваш день? Не скучаете?

- Работаю над коллекцией комбината и для своего бренда. У меня в палате стопка бумаг, я делаю зарисовки. Меня спасают телефонные разговоры и видеозвонки. Но стоит сказать, что я столько времени никогда не была в одиночестве.

Татьяна читает новости о том, что происходит в мире.

- Считаю, что нужно быть ответственными и соблюдать все рекомендации врачей. И врачи должны всем доступно объяснять, как себя сейчас вести, чтобы не заболеть. Я сама не могла предположить, что подхвачу коронавирус. Это было неожиданно. У меня появился страх за себя, семью, людей, с которыми я общалась.

- Как люди отреагировали на то, что у вас нашли коронавирус?

- Стоит понимать, что на моем месте мог быть каждый. Кстати, у всех, с кем я контактировала, отрицательный результат теста на коронавирус. К счастью, в моем окружении многие люди меня очень поддерживали. До сих пор пишут, спрашивают, как я. Поэтому я и написала пост в Фэйсбуке и поблагодарила всех за поддержку.