Трамп выступил в поддержку уголовных обвинений против Мадуро 3 27.03.2020, 11:42

Дональд Трамп

Фото: Reuters

США намерены арестовать диктатора Венесуэлы за наркоторговлю.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что поддерживает решение минюста страны предъявить уголовные обвинения диктатору Венесуэлы Николасу Мадуро, передает «РИА Новости».

«Звучит подходяще... Что эти обвинения были предъявлены, - это правильно», - отметил американский лидер в ходе пресс-конференции в Белом доме.

Ранее министерство юстиции США предъявило обвинения в адрес президента Венесуэлы Николаса Мадуро и руководства страны, указывая на их якобы причастность к наркоторговле. За венесуэльского лидера американские власти объявили награду в 15 миллионов долларов, а за остальных представителей руководства республики по 10 миллионов. Мадуро получил обвинения по четырем пунктам: «участие в наркотеррористическом сговоре», «сговор с целью ввоза в США кокаина», применение пулеметов и разрушающих устройств и владение ими в ходе упомянутого сговора, а также в сговоре с применением данного оружия.