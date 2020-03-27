закрыть
27 марта 2020, пятница, 11:57
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Народный карантин
Рубрики

Dow Jones провел три сильнейшие сессии с 1931 года

Dow Jones провел три сильнейшие сессии с 1931 года

Рост числа обращений за пособиями по безработице в США все же оказался ниже худших опасений инвесторов.

Индекс “голубых фишек” Dow Jones продемонстрировал максимальный за последние девять десятилетий трехдневный рост, поскольку рекордный рост числа обращений за пособиями по безработице в США все же оказался ниже худших опасений инвесторов, а в фокусе рынков остается беспрецедентный пакет стимулирующих мер в $2 триллиона, ожидающий одобрения Палаты представителей, передает Reuters.

Dow вырос в четверг на 21% по сравнению с минимумом понедельника, закрепившись на бычьей территории. Это был самый значительный трехдневный процентный рост индекса с 1931 года.

Число обращений за пособием по безработице в США за минувшую неделю резко увеличилось до 3,28 миллиона, тогда как аналитики, основываясь на предварительных данных, прогнозировали рост до 1 миллиона.

Медианное значение прогнозов аналитиков, опрошенных Рейтер, составляло 1 миллион, но верхняя граница прогноза доходила до 4 миллионов.

S&P 500 также впервые с середины февраля зафиксировал рост третью сессию подряд. С понедельника S&P 500 вырос примерно на 17%, хотя и остается на 22% ниже своего рекордного максимума 19 февраля.

Акции Boeing Co выросли на 14% на фоне новостей о выделенных на авиакосмическую промышленность $58 миллиардах в рамках последнего законопроекта о мерах стимулирования. За последние четыре сессии бумаги компании взлетели более чем на 90%.

Dow Jones Industrial Average вырос на 6,38% до 22.552,17, S&P 500 - на 6,24% до 2.630,07, а Nasdaq Composite - на 5,6% до 7.797,54.


популярное за неделю

Мнение

«Научись хотя бы врать, дорогое правительство»
«Научись хотя бы врать, дорогое правительство» Ольга Майорова
Лукашенко гуляет по минному полю
Лукашенко гуляет по минному полю Владимир Халип
Берегите себя и своих любимых
Берегите себя и своих любимых Андрей Санников
Лукашенко психически болен и совершает преступление
Лукашенко психически болен и совершает преступление Дмитрий Щигельский