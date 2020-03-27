Dow Jones провел три сильнейшие сессии с 1931 года

Рост числа обращений за пособиями по безработице в США все же оказался ниже худших опасений инвесторов.

Индекс “голубых фишек” Dow Jones продемонстрировал максимальный за последние девять десятилетий трехдневный рост, поскольку рекордный рост числа обращений за пособиями по безработице в США все же оказался ниже худших опасений инвесторов, а в фокусе рынков остается беспрецедентный пакет стимулирующих мер в $2 триллиона, ожидающий одобрения Палаты представителей, передает Reuters.

Dow вырос в четверг на 21% по сравнению с минимумом понедельника, закрепившись на бычьей территории. Это был самый значительный трехдневный процентный рост индекса с 1931 года.

Число обращений за пособием по безработице в США за минувшую неделю резко увеличилось до 3,28 миллиона, тогда как аналитики, основываясь на предварительных данных, прогнозировали рост до 1 миллиона.

Медианное значение прогнозов аналитиков, опрошенных Рейтер, составляло 1 миллион, но верхняя граница прогноза доходила до 4 миллионов.

S&P 500 также впервые с середины февраля зафиксировал рост третью сессию подряд. С понедельника S&P 500 вырос примерно на 17%, хотя и остается на 22% ниже своего рекордного максимума 19 февраля.

Акции Boeing Co выросли на 14% на фоне новостей о выделенных на авиакосмическую промышленность $58 миллиардах в рамках последнего законопроекта о мерах стимулирования. За последние четыре сессии бумаги компании взлетели более чем на 90%.

Dow Jones Industrial Average вырос на 6,38% до 22.552,17, S&P 500 - на 6,24% до 2.630,07, а Nasdaq Composite - на 5,6% до 7.797,54.