Анархистам Емельянову и Комару дали 4 и 3,5 года колонии строгого режима 3 27.03.2020, 12:03

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Фото: spring96.org

Ранее правозащитники признали их политзаключенными.

27 марта коллегия Минского городского суда сократила приговоры анархистам Никите Емельянову и Ивану Комару, которые были приговорены к 7 годам лишения свободы. Активистов не привезли на рассмотрение кассационных жалоб, ходатайства защитников о вызове осужденных в суд были отклонены, а причины такого решения не были объявлены, сообщает «Радыё Свабода».

Емельянов сейчас осужден на 4 года, Комар на 3 года 6 месяцев в колонии строгого режима. Размер ущерба (144 рубля в одном эпизоде, 1 рубль 48 центов во втором) остался без изменений.

12 февраля Советский районный суд Минска признал Никиту Емельянова и Ивана Комара виновными в преступлениях, совершенных в сентябре и октябре 2019 года. Емельянов признался, что бросил лампочку с краской в Минский городской суд, а Комар признался, что он был рядом в тот момент. Акция состоялась перед судом над активистом анархистского движения Дмитрием Полиенко. Оба обвиняемых заявили в суде, что акция была проявлением солидарности с единомышленниками.

Правозащитники признали осужденных анархистов политическими заключенными.