Илон Маск показал строящийся новый прототип «Звездолета» 12 27.03.2020, 12:35

2,403

Илон Маск

Глава SpaceX поделился фотографиями со сборки третьего прототипа Starship.

Илон Маск опубликовал в своем Twitter-аккаунте фотографии, демонстрирующие сборку третьего прототипа ракеты Starship. Аппарат, получивший название SN3, сейчас собирают на предприятии в Бока-Чика, штат Техас, пишет «Популярная механика».

Около месяца назад сообщалось, что первый прототип данной серии — SN1 — взорвался в ходе испытаний. Впрочем, это, по видимому, не заставило SpaceX приостановить тесты — и гигантский бак второго прототипа, SN2, через две недели успешно испытали на прочность.

Согласно Маску, тестовая модель Starship, представляемая всеми тремя прототипами, должна совершить полет на высоту около 20 километров и вернуться на Землю.

Starship — это новая система компании SpaceX, которая должна включать космический корабль (он и называется Starship) и ракетный ускоритель (Super Heavy) и которая, как ожидается, сможет совершать полеты на Луну и на Марс.