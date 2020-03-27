Илон Маск показал строящийся новый прототип «Звездолета»12
- 27.03.2020, 12:35
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Глава SpaceX поделился фотографиями со сборки третьего прототипа Starship.
Илон Маск опубликовал в своем Twitter-аккаунте фотографии, демонстрирующие сборку третьего прототипа ракеты Starship. Аппарат, получивший название SN3, сейчас собирают на предприятии в Бока-Чика, штат Техас, пишет «Популярная механика».
March 26, 2020
Около месяца назад сообщалось, что первый прототип данной серии — SN1 — взорвался в ходе испытаний. Впрочем, это, по видимому, не заставило SpaceX приостановить тесты — и гигантский бак второго прототипа, SN2, через две недели успешно испытали на прочность.
Согласно Маску, тестовая модель Starship, представляемая всеми тремя прототипами, должна совершить полет на высоту около 20 километров и вернуться на Землю.
Starship — это новая система компании SpaceX, которая должна включать космический корабль (он и называется Starship) и ракетный ускоритель (Super Heavy) и которая, как ожидается, сможет совершать полеты на Луну и на Марс.