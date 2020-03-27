Россия столкнулась с дефицитом муки 26 27.03.2020, 12:38

4,744

Сырья для хлеба хватит на 2-3 недели.

Российский союз мукомольных и крупяных предприятий обратился в Минсельхоз с просьбой устранить дисбаланс в формировании цен на пшеницу и муку. Об этом говорится в письме, размещенном на сайте союза, сообщает finanz.ru.

«Просим поручить принять меры по ликвидации дисбаланса в формировании цен на пшеницу и муку», - говорится в документе.

В письме отмечается, что на фоне общего кризиса и падения курса рубля, финансовое положение большинства предприятий отрасли стремительно ухудшается. «Сложившаяся ситуация чревата возникновением дефицита муки на рынке РФ», - говорится в документе. По данным мукомолов, крупнейшие региональные производители муки, несмотря на высокий урожай прошлого года, имеют запас сырья на уровне всего лишь 2-3 недель. «Из-за падения курса рубля и возросшей в связи с этим выгодностью экспорта, сельхозпроизводители отказываются от поставки зерна на мукомольные предприятия или устанавливают сверхвысокую для внутреннего рынка цену на зерно, так как хлебозаводы не принимают муку по повышенным ценам», - отмечается в письме.

По данным отраслевого союза, при таких ценах на зерно (около 15 тыс. руб. за т) и муку (около 17 тыс. руб. за т) мельницы на каждой тонне муки понесут убытки до 4 тыс. руб.

Мукомолы также отмечают, что финансовое положение в отрасли в настоящее время усугубляется еще и тем обстоятельством, что с 2017 г. многие предприятия фактически лишены субсидирования в виде льготного кредитования, которое ранее позволяло мукомолам хоть как-то сводить концы с концами. Сейчас уполномоченные банки, осуществляющие льготное кредитование, отказывают многим мукомольным предприятиям в выдаче льготных кредитов по причине наличия убытков и отсутствия достаточных залогов, указывается в письме.