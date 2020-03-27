Handelsblatt: В нефтяной войне Саудовской Аравии против РФ может быть неожиданный победитель 15 27.03.2020, 12:51

6,044

Путин слишком долго лгал россиянам.

России и Саудовской Аравии ввиду обостряющегося кризиса из-за коронавируса следует как можно скорее уладить свою ссору. Ни та, ни другая просто не могут позволить себе войну за нефтяные цены, пишет немецкое издание Handelsblatt (перевод — inosmi.ru).

Кремлевский правитель Владимир Путин долго лгал своему народу о масштабах пандемии коронавируса и ее угрозе для страны. Он всячески успокаивал людей, замалчивал реальное положение дел и отправлял российских специалистов за границу, чтобы продемонстрировать собственное величие.

Его правительство приукрашивало ужасающую ситуацию в отечественной системе здравоохранения (например, во многих регионах России почти или совсем нет аппаратов для искусственной вентиляции легких). Теперь же Путин обязал почти все предприятия в стране на неделю с лишним полностью остановить свою деятельность.

При этом есть сомнения в том, что этого будет достаточно. Одновременно Москва совместно с Ираном, Северной Кореей и Венесуэлой уговаривает ООН выступить с инициативой по отмене всех санкций.

Саудовская Аравия также поначалу недооценила масштаб вспышки коронавируса, но теперь заставляет своих жителей сидеть дома, грозя им огромными штрафами (до 80 тысяч долларов) в случае неповиновения. Также страна приняла пакет мер по стимуляции национальной экономики.

При этом обеим странам в борьбе с коронавирусом очень мешает эта ссора по поводу цен на нефть. После того как Россия 6 марта перечеркнула планы ОПЕК по совместному сокращению объемов добычи нефти, концерн Saudi Aramco стремительно нарастил добычу и предложил своим покупателям огромные скидки на саудовскую нефть.

Снижение спроса на нефть в кризис

Это повлекло за собой обвал цен на нефть — ведь в кризисные времена существенно падает спрос на нее. При этом эксперты банка Goldman Sachs в четверг спрогнозировали и дальнейшее его снижение.

Госсекретарь США Майк Помпео в ходе телефонного разговора с саудовским наследным принцем Мохаммедом бен Салманом призвал его стабилизировать ситуацию на нефтяных рынках. Это было воззвание к разуму. И именно этот разум должен в конечном итоге возобладать над «игрой мускулами», которую затеяли кремлевский властитель и наследный принц.

В пользу прекращения ссоры говорит, в частности, то, что обе страны попросту не могут позволить себе продолжительную ценовую войну. В настоящий момент каждая из них ждет, когда противник сдастся и предложит сесть за стол переговоров. При этом чрезмерное эго как наследного принца и будущего абсолютного монарха Мохаммеда, так и ощущающего себя царем Путина не позволяет им пойти на уступки. Чтобы остаться у власти, обоим нужен успех — а для этого требуется очень много денег.

Экономический рационализм говорит в пользу скорого начала переговоров и достижения компромисса. Ведь стороны не могут позволить себе стремительное сокращение валютных резервов (у саудитов они составляют около 500 миллиардов, а у России — 580 миллиардов долларов). Ввиду продолжающегося экономического кризиса им эти средства очень нужны.