Украинцы массово возвращаются в страну за несколько часов до закрытия границ 5 27.03.2020, 13:33

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Власти Украины закроют сегодня границы, в том числе для украинских граждан.

После объявления о закрытии границ Украины из-за пандемии коронавируса украинцы массово возвращаются в страну. Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы, передает РБК.

Сообщается, что вчера пограничники совершили более 27 000 пропускных операций, как на въезд так и на выезд.

"Подавляющее большинство - более 18 000 пропускных операций - было осуществлено в отношении граждан Украины, которые возвращались из-за границы. В том числе более 6,5 тысячи наших соотечественников прибыли в пункты пропуска на границе со странами ЕС без транспортных средств", - говорится в сообщении.

Пеших украинцев пограничники совместно с органами местной власти и ГСЧС перевозили через границу. Из-за роста пассажиропотока, а также дополнительного контроля продолжительность пропускных процедур несколько возросла.

Напомним, вчера президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти закроют границы с 27 марта, в том числе для украинских граждан.