закрыть
27 марта 2020, пятница, 14:29
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Народный карантин
Рубрики

Украинцы массово возвращаются в страну за несколько часов до закрытия границ

5
  • 27.03.2020, 13:33
  • 1,898
Украинцы массово возвращаются в страну за несколько часов до закрытия границ

Власти Украины закроют сегодня границы, в том числе для украинских граждан.

После объявления о закрытии границ Украины из-за пандемии коронавируса украинцы массово возвращаются в страну. Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы, передает РБК.

Сообщается, что вчера пограничники совершили более 27 000 пропускных операций, как на въезд так и на выезд.

"Подавляющее большинство - более 18 000 пропускных операций - было осуществлено в отношении граждан Украины, которые возвращались из-за границы. В том числе более 6,5 тысячи наших соотечественников прибыли в пункты пропуска на границе со странами ЕС без транспортных средств", - говорится в сообщении.

Пеших украинцев пограничники совместно с органами местной власти и ГСЧС перевозили через границу. Из-за роста пассажиропотока, а также дополнительного контроля продолжительность пропускных процедур несколько возросла.

Напомним, вчера президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти закроют границы с 27 марта, в том числе для украинских граждан.


популярное за неделю

Мнение

«Научись хотя бы врать, дорогое правительство»
«Научись хотя бы врать, дорогое правительство» Ольга Майорова
Лукашенко гуляет по минному полю
Лукашенко гуляет по минному полю Владимир Халип
Берегите себя и своих любимых
Берегите себя и своих любимых Андрей Санников
Лукашенко психически болен и совершает преступление
Лукашенко психически болен и совершает преступление Дмитрий Щигельский