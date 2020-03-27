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Собчак: Все позаражались от Лещенко на дне рождения сестры Крутого

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  • 27.03.2020, 13:40
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Собчак: Все позаражались от Лещенко на дне рождения сестры Крутого
Ксения Собчак

Журналистка рассказала о заразившихся коронавирусом звездах российского шоу-бизнеса.

Ведущая Ксения Собчак рассказала, что зараженный коронавирусом певец Лев Лещенко был на праздновании дня рождения сестры продюсера Игоря Крутого. Как написала журналистка в своем Telegram-канале, из-за этого «в тусовке шоу-бизнеса произошел переполох», передает «Лента.ру».

«Все позаражались от Лещенко на дне рождения сестры Крутого», — отметила Собчак. По ее словам, всем, кто находился на мероприятии, стоит быть внимательнее к своему здоровью и самочувствию.

Утверждается, что на этом мероприятии присутствовал и композитор Игорь Николаев, которого госпитализировали 26 марта с подозрением на коронавирус в больницу в Коммунарке, а также другие российские звезды. Как сообщает Telegram-канал «НеМалахов», там также были певцы Олег Газманов, Валерий Леонтьев, Александр Розенбаум, певицы Ани Лорак и Алсу.

По данным Telegram-канала «Только никому...», на дне рождения Аллы Крутой были в том числе певец Николай Басков, певец Александр Серов, певица Ирина Аллегрова, комик и певец Александр Ревва, ведущая Лера Кудрявцева и бывшая фигуристка Татьяна Навка с супругом, пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым.

Сообщалось также, что Лев Лещенко участвовал в телевизионных съемках на федеральном канале «Россия 1» незадолго до госпитализации с коронавирусом. Он лично присутствовал в студии передачи Андрея Малахова.

Ранее коронавирус у Лещенко подтвердился. Народного артиста РСФСР вместе с супругой Ириной госпитализировали в больницу в Коммунарке 24 марта. По данным источника, вирус вызвал у артиста двухстороннюю пневмонию.


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