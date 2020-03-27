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Лукашенко продолжает разносить коронавирус по стране

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  • 27.03.2020, 13:59
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Лукашенко продолжает разносить коронавирус по стране

Сегодня диктатор поехал на предприятие «Белгипс».

Лукашенко заявил, что в Беларуси якобы «принимаются необходимые меры по профилактике и предотвращению распространения коронавируса COVID-2019». Об этом он заявил сегодня во время общения с работниками ОАО «Белгипс», передает БелТА.

«Мы этим психозом сегодня остановили экономику практически всего мира. Даже Российская Федерация, которая похожа на нас, начала сворачивать свои производства», - сказал диктатор.

Лукашенко отметил, что в Беларуси в целом каждую весну «наблюдается подъем вирусных заболеваний».

Диктатор заявил, что якобы на границах «были приняты необходимые меры по профилактике и выявлению как самих заразившихся, так и тех, кто с ними контактировал». «На границе и в аэропортах мы всех прибывающих взяли на контроль. Если только обнаруживали хоть одного человека, мы немедленно с помощью милиции, КГБ, видеокамер устанавливали, с кем он контачил», - сказал Лукашенко.

Сегодня Лукашенко заявил, что в Беларуси якобы «принимаются необходимые меры по профилактике и предотвращению распространения коронавируса COVID-2019». Диктатор заявил, что якобы на границах «были приняты необходимые меры по профилактике и выявлению как самих заразившихся, так и тех, кто с ними контактировал». «На границе и в аэропортах мы всех прибывающих взяли на контроль. Если только обнаруживали хоть одного человека, мы немедленно с помощью милиции, КГБ, видеокамер устанавливали, с кем он контачил», - сказал Лукашенко.

Напомним, что сегодня белорусский дальнобойщик рассказал о том, что никакого контроля для выявления заболевших коронавирусом на границе не обнаружил.


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