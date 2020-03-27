«В случае вспышки нас ждет настоящая катастрофа» 23 27.03.2020, 14:36

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АРХИВНОЕ ФОТО MINSKNEWS.BY

Достаточно посмотреть на состояние больниц в белорусских регионах.

Больница в Слониме – в ужасном состоянии. Люди боятся туда попадать. Об этом заявил слонимский активист «Европейской Беларуси» Виктор Марчик. Политик рассказал в интервью пресс-службе кампании, сможет ли город противостоять эпидемии:

- По слухам, процесс распространения заражения в Беларуси идет. Согласно официальной информации, в Слониме случаев коронавируса не зарегистрировано, но неизвестно количество диагнозов, связанных с ОРВИ и пневмонией – информация об этом вообще не разглашается.

Медики боятся того, что может произойти. Если пойдут случаи инфицирования, то всех больных будут отправлять в Гродно. Когда в Гродно закончатся места, тогда будут класть в Слонимскую инфекционную. У нас в Слониме больница не то что в плохом – в ужасном состоянии. Люди боятся туда попадать. В случае вспышки нас ждет катастрофа. Я не хочу все валить на местные органы власти, что это они довели больницу до такого состояния. Тут все идет от самого высшего руководства. Если бы они вкладывали деньги в финансирование больниц, а не в убыточные ледовые дворцы, пафосные военные парады, самолеты, резиденции и все прочее – мы бы сейчас этот вопрос не поднимали. Государственные деньги уходят на развлечения «великих мира сего», а медицина и образование остаются ни с чем.

То, что во всем мире вводят карантин и закрывают границы, а у нас нет – это понятно. В этом году выборы, и Лукашенко боится, что если ввести карантин, то произойдет полный крах его экономики. Он боится и паникует сам. Хотя нужно принимать необходимые меры: запретить массовые мероприятия, регулярно давать информацию людям о том, как себя вести, какие меры принимать, закрыть учебные, дошкольные учреждения. Но у нас этого не происходит из-за трусости властей, диктатора и его окружения.

Из-за бездействия руководства Беларуси инфекция будет только распространятся. Мы можем переболеть все, многие не выживут. Я думаю, что будет именно такая ситуация, потому что время упущено.

Буквально несколько дней назад у нас умерла женщина, умерла быстро, скоропостижно, но заявили, что она умерла от пневмонии. Это информация от людей, которые ее близко знали, а медики не хотят распространятся. Так что почва для подозрений есть.