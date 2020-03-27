За самоизоляцией приехавших в Беларусь из-за границы следить не будет никто 8 27.03.2020, 14:45

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Минздрав будет надеяться на сознательность.

Граждане, приехавшие в Беларусь из-за рубежа, должны проявить сознательность и самоизолироваться на 14 дней. Однако следить за тем, выполняют ли они эту рекомендацию, никто не будет, заявила главный санитарный врач Наталья Жукова на брифинге 27 марта, передает euroradio.fm.

По ее словам, человек, приехавший из-за границы, должен самоизолироваться дома. Однако члены его семьи могут по-прежнему ходить на работу и в общественные места. При этом они должны следить за своим здоровьем и при симптомах заболевания обратиться к врачам.

Напомним, что в России следующая неделя будет нерабочей — соответствующее решение принял Владимир Путин. На длинные праздники россияне традиционно массово ездят отдыхать в Беларусь. Тем более что граница между Беларусью и Россией не закрыта.

Накануне в Беларуси было принято решение, что в 14-дневный карантин должны попадать все иностранцы, приехавшие из стран, где зарегистрирован коронавирус. Однако в действительности, вероятно, это будет невозможно осуществить в отношении россиян.