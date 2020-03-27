Volkswagen и Audi изменили логотипы 5 27.03.2020, 14:51

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Бренды решили призвать людей соблюдать дистанцию не менее 1 метра.

Компании Volkswagen и Audi опубликовали в социальных сетях новые варианты своих логотипов. Таким необычным способом немецкие бренды решили призвать людей во время эпидемии коронавируса соблюдать дистанцию не менее 1 метра, передает avtodream.org.

Обе компании уже показали свои новые эмблемы в коротких видеороликах.

«Традиционно мы преодолеваем кризис вместе и поддерживаем во всем друг друга. В Volkswagen убеждены, что совместно будет найден путь для противостояния и этому новому вызову. Очень важно, чтобы сейчас все следили за личной гигиеной и соблюдали необходимую дистанцию при общении», — говорится в сообщении Volkswagen.

«Оставайтесь дома, соблюдайте дистанцию, будьте здоровы и поддерживайте друг друга во всем», — заявили в пресс-службе Audi.