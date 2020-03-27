В Польше 1244 человека заражены коронавирусом 1 27.03.2020, 15:06

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ФОТО: PAP

16 человек скончались.

В Польше еще 23 человека инфицированы коронавирусом. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства здравоохранения Польши Войцех Андрусевич, передает «Радио Польша».

«В частности, четыре человека – из Силезии, четыре – из Великопольского, четыре – из Варминьско-Мазурского воеводства. В Польше зарегистрировано 1244 случая заражения коронавирусом. С 4 марта, то есть с момента, когда был зафиксирован первый случай заражения коронавирусом в Польше, 16 человек скончались от нового патогена», - сказал пресс-секретарь Минздрава Польши.

С начала эпидемии в Польше было проведено более 32,5 тысячи тестов.

Офицеры польской полиции проверяют, находятся ли люди, которые на карантине, дома, а также оказывают им необходимую помощь, - сказал комендант силезской полиции Кшиштоф Юстынський.

«Мы понимаем, что на данный момент множество людей остались дома одни. Возможно, у них нет возможности удовлетворить возникшие нужды, то есть они не могут купить продукты питания, средства личной гигиены», - отметил Кшиштоф Юстынський.

Напомним, что правительство Польши до 11 апреля ввело дополнительные ограничения в связи с пандемией коронавируса. Запрещено выходить из дома, за исключением неотложных нужд, таких как работа, поход в аптеку, к врачу или в магазин. Полиция также проверяет, соблюдают ли местные жители эти правила.