Пограничники не будут «изолировать» россиян, которые приедут в Беларусь на авто 9 27.03.2020, 15:21

3,172

С 30 марта в РФ начнется нерабочая неделя.

25 марта Владимир Путин объявил, что в рамках борьбы с распространением коронавируса россиянам предоставляется неделя выходных — с сохранением заработной платы. В тот же день Совмин Беларуси обязал всех, кто приезжает в нашу страну из государств, где есть случаи заражения COVID-19, 14 дней находиться в самоизоляции в домашних условиях.

Не секрет, что многие россияне местом отдыха во время “длинных выходных” выбирают Беларусь. В России коронавирус выявили уже у тысячи человек — это значит, что россияне по прибытии в Беларусь должны отправляться в домашнюю самоизоляцию на две недели. Но выходных-то у них всего неделя! И кто будет контролировать, как граждане России соблюдают самоизоляцию?

Сейчас точно ясно одно: в этом не будут участвовать белорусские пограничники.

“Сотрудников органов пограничной службы Республики Беларусь, осуществляющих пограничный контроль, на российском направлении нет”, — рассказал Еврорадио официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский. Соответственно, наши пограничники не будут ни проверять автомобили, идущие из России, ни фиксировать, когда они въезжают в Беларусь, чтобы начать отсчёт для двухнедельной самоизоляции.

25 марта белорусское правительство приняло постановление №171 по коронавирусной инфекции COVID-19. Документ определяет меры по предотвращению её завоза и распространения. Лица, приезжающие в Беларусь из стран, в которых зарегистрированы случаи заражения COVID-19, должны 14 дней находиться в самоизоляции в домашних условиях. До истечения этого срока они не смогут выехать из нашей страны.

Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в России достигло 1036. За последние сутки врачи диагностировали 196 новых случаев заражения.

С понедельника, 30 марта, в России из-за коронавируса объявили нерабочую неделю с сохранением заработной платы.