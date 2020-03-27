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Путин одобрил «Силу Сибири-2»

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  • 27.03.2020, 15:27
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Путин одобрил «Силу Сибири-2»

При этом ранее «Газпром» приостановил поставки газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири».

Президент России Владимир Путин одобрил газопровод «Сила Сибири-2» в западный Китай через Монголию. Об этом он заявил на встрече с главой «Газпрома» Алексеем Миллером, передает lenta.ru.

По словам топ-менеджера, компания провела технико-экономический анализ, который подтвердил целесообразность проекта. Объемы поставки могут составить до 50 миллиардов кубометров газа в год. Теперь «Газпром» перейдет к новому этапу — разработке технико-экономического обоснования и началу проектно-изыскательских работ для газопровода.

В настоящее время действует первый участок газопровода «Сила Сибири», строительство которого началось в 2014 году и завершилось в 2019-м.


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