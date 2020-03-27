«Немецкая волна»: Пока мир борется с коронавирусом, в Беларуси вспомнили о «тунеядцах» 6 27.03.2020, 15:35

4,014

Мария Тарасенко

Для безработных белорусов горячая вода подорожала в пять раз.

Получив счет за коммунальные услуги, домохозяйка из Гомеля Мария Тарасенко удивилась: в платежках за январь и февраль сразу в 5,5 раза подорожала горячая вода. С 1 мая для таких, как она, в Беларуси подорожают еще и газ и отопление, передает «Немецкая волна».

Причина - женщина не работает и подпадает под декрет Лукашенко «О содействии занятости населения». Эта новая редакция скандального декрета Лукашенко «О предупреждении социального иждивенчества», прозванного в народе «тунеядским», была спешно принята в 2018 году. Изначально безработных хотели заставить платить специальный - высокий по белорусским меркам - сбор. Но после волны массовых протестов по всей Беларуси «содействовать занятости населения» власти решили повышением тарифов ЖКХ для безработных. Действовать этот порядок начал только сейчас.

Как домохозяйка из Гомеля стала «тунеядкой»

Домохозяйкой Мария Тарасенко стала около 10 лет назад. До этого женщина работала швеей, а затем - бригадиром и мастером на одной из гомельских фабрик. Условия были настолько тяжелыми, рассказывает Мария, что они с мужем решили: им хватит и его зарплаты.

Теперь же неработающую женщину внесли в базу «трудоспособных граждан, не занятых в экономике». Мария считает, что тем самым были нарушены ее права, гарантированные конституцией: «Государство вмешалось в мою личную жизнь, принуждает меня к труду и дискриминирует по признаку социального статуса».

Врать властям о «трудной жизненной ситуации» и регистрироваться в качестве фейкового предпринимателя, как делали некоторые безработные белорусы, чтобы их удалили из базы, женщина не стала принципиально. Она решила добиваться права оставаться домохозяйкой через суд.

Тарифы ЖКХ для безработных белорусов

Коммунальные платежи за стандартную двухкомнатную квартиру обходятся среднестатистическому гомельчанину примерно в 40 белорусских рублей (около 16 евро). В эту сумму входят все жилищно-коммунальные услуги: от водоснабжения до вывоза мусора.

Мария Тарасенко же должна теперь платить в два раза больше. Таким образом, считает она, государство хочет удержать граждан на низкооплачиваемых рабочих местах. Полумиллионный Гомель - второй по величине город Беларуси, но зарплаты здесь совсем небольшие. Многие вынуждены работать за «минималку» в 375 рублей (около 135 евро). Чтобы другим не было соблазна уволиться, безработным показательно выставили запредельные счета, убеждена женщина.

Так называемое «письмо счастья» - предупреждение районной администрации, что со второго квартала 2020 года коммунальные услуги будут насчитывать по повышенному тарифу, получил и гомельский блогер Максим Филипович. 22 марта он опубликовал его на своем канале в YouTube. Чтобы избежать этой участи, мужчина должен предоставить чиновникам «сведения, подтверждающие занятость».

Сколько всего людей должны будут платить за коммуналку по новым тарифам - сказать сложно. На просьбу уточнить их число в комиссии по содействию занятости населения Железнодорожного района Гомеля, где проживает Мария Тарасенко, ответили, что «по этому вопросу никаких комментариев для СМИ мы не даем». Но еще год назад здесь озвучивали цифру в 170 человек. Можно предположить, что во всем Гомеле их около тысячи.

Правозащитник Леонид Судаленко отмечает, что пока власти решили ударить не по всем безработным, а только по собственникам жилья. Именно они должны будут оплачивать часть коммуналки, как указано в Лукашенковском декрете, по «ценам, обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание (услуг ЖКХ. - Ред.)».

Но что делать таким людям, задается вопросом юрист, как один из его подопечных? Белорусу, работающему в Подмосковье, тоже пришло «письмо счастья». Но вернуться домой, чтобы разобраться с выросшей коммуналкой, он не может из-за карантина - даже если ему удастся въехать в Беларусь, обратно в Россию путь ему будет закрыт. В условиях пандемии коронавируса ситуация подвисла, пожимает плечами Судаленко, никакого решения нет.

Региональный представитель независимого профсоюза радиоэлектронной промышленности Андрей Стрижак отмечает, что «тунеядский» декрет заработал в самый неудачный момент: курс белорусского рубля за последнюю неделю резко упал, и так невысокие зарплаты обесцениваются. Крупнейшее предприятие города «Гомсельмаш» еще до кризиса, рассказывает он, сокращало штат сотрудников. Те, в свою очередь, искали работу в Польше и России - соответственно, в Беларуси их тоже могут причислить к «тунеядцам». Но теперь границы закрыты, и ситуация выглядит патовой. «Абсурдный по своей сути декрет сегодня выглядит еще абсурдней», - считает Андрей Стрижак.

Что же касается Марии Тарасенко, то она отнесла в Гомельский горисполком заявление с требованием проверить положения декрета Лукашенко на конституционность и исключить ее из базы «не занятых в экономике». Пока это попытка досудебного решения проблемы. Далее она намерена отстаивать свои права с помощью тяжбы. Ее цель - добиться полной отмены «тунеядского» декрета.