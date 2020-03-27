закрыть
27 марта 2020, пятница, 16:27
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Народный карантин
Рубрики

Фотофакт: как благодаря карантину очистился воздух в Европе

4
  • 27.03.2020, 15:54
  • 2,084
Фотофакт: как благодаря карантину очистился воздух в Европе

Снимки со спутника.

Благодаря карантинным ограничением воздух над европейскими столицами стал чище.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Европейское космическое агентство.

Данные основаны на наблюдениях со спутника Copernicus Sentinel-5P satellite. Снимки показывают существенное уменьшение концентрации оксида азота над рядом крупных европейских городов по сравнению с мартом 2019 года - особенно над Парижем, Миланом и Мадридом. Эти изменения совпали с внедрением карантина.

На снимках можно видеть концентрацию оксида азота 14-15 марта 2020 года по сравнению со среднемесячными показателем марта 2019 года.

Для количественных оценок уменьшения выбросов от транспорта и промышленности после внедрения карантина нужны дополнительные исследования данных. Их результаты обнародуют позже.


популярное за неделю

Мнение

Вирус, стой, раз-два!
Вирус, стой, раз-два! Ирина Халип
«Научись хотя бы врать, дорогое правительство»
«Научись хотя бы врать, дорогое правительство» Ольга Майорова
Лукашенко гуляет по минному полю
Лукашенко гуляет по минному полю Владимир Халип
Берегите себя и своих любимых
Берегите себя и своих любимых Андрей Санников