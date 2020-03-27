Фотофакт: как благодаря карантину очистился воздух в Европе 4 27.03.2020, 15:54

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Снимки со спутника.

Благодаря карантинным ограничением воздух над европейскими столицами стал чище.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Европейское космическое агентство.

Данные основаны на наблюдениях со спутника Copernicus Sentinel-5P satellite. Снимки показывают существенное уменьшение концентрации оксида азота над рядом крупных европейских городов по сравнению с мартом 2019 года - особенно над Парижем, Миланом и Мадридом. Эти изменения совпали с внедрением карантина.

На снимках можно видеть концентрацию оксида азота 14-15 марта 2020 года по сравнению со среднемесячными показателем марта 2019 года.

Для количественных оценок уменьшения выбросов от транспорта и промышленности после внедрения карантина нужны дополнительные исследования данных. Их результаты обнародуют позже.