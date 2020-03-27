Белорусский врач - о том, какие меры польских властей следует перенять 27.03.2020, 16:03

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Он назвал сценарии развития ситуации с пандемией.

Белорус Михаил С. (по просьбе героя имя заменено) работает семейным врачом в государственных и частных клиниках. Он живет в маленькой деревне в Подкарпатском воеводстве. В интервью доктор рассказал, как изменилась работа медицинских учреждений в Польше во время пандемии, и дал совет белорусам о том, как вести себя в этот период, пишет gazetaby.com.

По словам Михаила, существует несколько сценариев развития ситуации с пандемией.

- Либо коронавирус почти исчезнет, как это было с «испанкой» или другим гриппом, например, свиным. Или останется с нами навсегда в расслабленной форме. Время покажет.

Я не знаю, как будут развиваться события в моей родной Беларуси. Но в Польше все, вероятно, продлится еще 2-3 месяца. При условии, что люди будут вести себя ответственно, а власти и министерства здравоохранения предпримут правильные шаги.

Что можно сказать наверняка, так это то, что эта пандемия выявила наши недостатки. Даже в Западной Европе с развитой медициной.

Какие меры польских властей стоило бы перенять белорусам?

- Во время эпидемии очень важно максимально ограничить контакты. Я думаю, не стоит изобретать велосипед, достаточно сделать то же самое, что и большинство западных стран.

Карантин. Если есть возможность, перенесите свою работу домой. Самоизоляция возможна только с помощью государства: это кредитные каникулы, замораживание или отмена выплат в фонд социального страхования. Нужна поддержка малого и среднего бизнеса и так далее. В Польше все это реализуется с большим или меньшим успехом. Конечно, не без помощи ЕС.

Возможен ли такой сценарий в Беларуси? Сложно сказать. Я не экономист, а врач. И все вышеперечисленное требует значительных финансовых ресурсов.

В Польше в основном будут поддерживаться микропредприятия с числом сотрудников до 10 человек. Они не будут платить взносы в фонды социального обеспечения. Также малые предприятия могут получить беспроцентные кредиты на сумму около 5000 злотых (1092 евро в эквиваленте).

Врач дал белорусам несколько советов, которым нужно следовать во время пандемии:

- Прежде всего - гигиена. Мойте руки. Не трогай свое лицо. Изоляция. Выходить из дома реально только при необходимости: магазин, аптека и так далее.

Для нас этот вирус может быть не более чем слабой респираторной инфекцией, но для пожилых и тяжело больных людей он может закончиться больницей и даже смертью.

Недавно польские власти ужесточили карантинные условия, рассказывает Михаил. Люди могут ездить на работу и с работы, а также выходить в аптеку или магазин. Детские площадки и турники на улице закрыты. Общественный транспорт ездит, максимальное количество пассажиров должна составлять половину от количества мест.

- До Пасхи дети будут дома. Один из родителей ребенка в возрасте до 8 лет имеет право на финансовую помощь - 80% от заработной платы. Это сколько же, как «больничный».

В поликлиниках все работает через инфолинии, пациентам выписывают электронные рецепты по телефону

Во время пандемии работа медицинских учреждений в Польше изменилась.

- В Польше больницы отказывают в плановых операциях. Принимают только срочные случаи, - говорит Михаил. - В поликлиниках все работает через инфолинии. Как врачи первого контакта (семейные), так и специалисты. Например, лоры, кардиологи, пульмонологи и так далее.

Двери в поликлиники закрыты. Только после вступительного собеседования с врачом пациент имеет право прийти на обследование.

У Михаила появилось больше работы.

- Каждый день люди обращаются по мелким делам. Но есть и плюсы. С начала года врачи обязаны выписывать электронные рецепты. То есть пациент звонит на регистрацию или лично врачу. Он назначает лекарства людям с хроническими заболеваниями, сообщает пациенту код рецепта. И он сразу же идет в аптеку за лекарствами.

По словам Михаила, в польских аптеках и магазинах недостаточно дезинфицирующих средств. Есть также проблемы с масками, потому что сейчас все идет по государственным закупкам.

В кабинете Михаила есть дезинфицирующие средства, хирургические маски, одноразовый халат, защитные очки - на случай, если придет пациент с подозрением на коронавирус.

- И это в государственной (общественной) поликлинике. Потому что у частного сектора всегда условия немного лучше.