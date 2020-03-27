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Ученые раскрыли секрет заложенности ушей в космосе

  • 27.03.2020, 16:07
Ученые раскрыли секрет заложенности ушей в космосе

Специалисты десять лет изучали этот вопрос.

Группа международных ученых под главенством профессора Университета Южной Каролины в Чарльстоне Донны Робертс узнали, почему у людей в космосе закладывает уши. Об этом сообщает в научном журнале JAMA Otolaryngology, передает korrespondent.net.

Медики изучили самые частые жалобы членов экипажа МКС. Среди них оказались заложенность ушей и носа.

Чтобы узнать причину возникновения этих симптомов, специалисты изучали данные МРТ, сделанной непосредственно перед полетом на космическую станцию. Они сравнили состояние пазух носа, ушей и костей черепа членов экипажа до и после полета на орбиту.

Проанализировав данные 35 астронавтов за 10 лет оказалось, что невесомость влияет на работу клеток черепа, заставляя некоторые его кости расширяться.

В частности, у космонавтов расширяются височные кости, сужая слуховые проходы и сдавливая ухо. Это, по мнению врачей, и является главной причиной головокружения и заложенности ушей.


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