Видеофакт: по опустевшим из-за карантина городам бродят дикие животные 2 27.03.2020, 16:38

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Коровы, пумы, вараны и другие дикие животные теперь свободно себя чувствуют на улицах городов.

Диких зверей все чаще видят в городах на улицах, в то время как жители придерживаются карантинных мер и сидят дома из-за пандемии коронавируса, пишет korrespondent.net.

Так, издание Newsflare выложило видео, снятое в богатом пригороде индийской столицы Гургаоне. На улицах района, где располагаются дорогие торговые центры, ночные клубы, офисы западных компаний теперь разгуливают коровы.

Newsflare опубликовало еще один ролик от смотрителя национального парка, который снял его на острове Конг в таиландской провинции Краби. Вместо туристов пляжи оккупировали комодские вараны, длина которых может превышать три метра, а вес - 80 килограммов.

Американская телекомпания KDVR сообщила, что за два дня полицейские города Боулдер приняли несколько звонков, в которых горожане уведомляли стражей порядка о разгуливающих на улицах пумах.

Напомним, ранее мы сообщали, что в каналах Венеции появились рыбы, а в акватории были замечены дельфины. Также в центре столицы страны в фонтане плавали утки, а на улицах видели дикого кабана.

Некоторым животным приходится несладко и они дерутся друг с другом за еду. Так, мир облетели кадры драки сотни голодных обезьян на улице одного из городов в Таиланде.