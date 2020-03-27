В Минске есть «трешка», где живет почти 20 человек 10 27.03.2020, 17:38

4,655

Что говорят постояльцы, хозяйка и соседи?

Квартиры с подселением, или, как их сейчас называют, с койко-местами — самый бюджетный вариант для тех, кто хочет сэкономить. Для арендодателей же это курица, несущая золотые яйца: выручка с квартиры-общежития в разы больше по сравнению с долгосрочной арендой. Так, из минской «трешки» в Заводском районе хозяйка «выжимает» как минимум 4 тысячи рублей в месяц. При этом в квартире нет шкафов, ковров, текстиля — тех простых вещей, которые создают уют. Арендаторы спят на двухъярусных кроватях, минимум по 5−6 человек в одной комнате. Для совсем уж интровертов есть вариант нижнего яруса со шторкой, но он дороже на десять рублей, пишет tut.by.

Почему не все могут жить в таком жилье и кто в итоге выживает — на примере одной реальной истории.

«Не квартира, а бомжатник»

В феврале Екатерина Куделько приехала из Гомеля в Минск работать в «Яндекс.Такси». До этого она работала на заводе в родном городе, а когда предприятие стало на колени, ушла в таксистки. Когда и тут заработок снизился и не позволял уже гасить набранные кредиты, махнула в Минск и сняла жилье по первому попавшемуся объявлению в интернете — койко-место в сталинке у метро. За десять суток отдала 100 рублей.

— Было очень поздно, около одиннадцати вечера, поэтому я тихонько зашла в комнату с двухъярусными кроватями, оставила чемодан и уехала работать. Конечно, надо было сначала посмотреть эту квартиру, но женщины в комнате, куда я отнесла свой чемодан, собирались ложиться спать. Вернулась в шесть утра, немного поспала. Все, что увидела потом, было шоком: страшно запущенный туалет с неработающим смывом, рыжая от грязи ванна, на стиралке и вокруг — гора грязной одежды, а в кухне была такая антисанитария, что побрезговала пить там кофе. В общем, не квартира, а бомжатник! Там бухают, дерутся, соседи все возмущены.

Квартира, где Екатерина сняла койко-место, трехкомнатная, расположена в трехэтажной сталинке на улице Жилуновича. Комнаты хозяйка квартиры распределила так: две мужские и одна женская. Спальные места — это двухъярусные кровати, стоящие вдоль стены. Месяц проживания стоит 215 рублей с человека. На десять рублей дороже обойдется «кабинка» — нижний ярус койки со шторкой, имитирующей уют и весьма условное личное пространство.

— Представьте, в одной комнате живет строительная бригада мужиков — семь человек и… бабушка 75 лет тоже с ними. Говорю ей: «Что же это вы в женскую не идете?». Оказалось, что там все нижние ярусы заняты и ей наверх никак не взобраться, а ребята уступили. Во второй мужской комнате еще пять мест, в женской — шесть. И на почти два десятка человек только один туалет и одна ванная.

Екатерина говорит, что решила не испытывать нервную систему и попросила у хозяйки квартиры вернуть деньги.

— А она мне: «Так вымойте ванну, примите душ». Но эту ванну отмыть нереально, ее проще выбросить! Хозяйка сказала, что это моя проблема, раз я не могу жить в таких условиях, деньги не вернула и приказала больше ей не звонить. В итоге я осталась без денег и без жилья. Одну ночь даже пришлось ночевать в машине, пока не заработала денег. Потом сняла комнату у бабушки под честное слово.

А вот еще одна постоялица квартиры, которая не захотела представиться, не так категорична.

— Я не минчанка, живу тут с ноября, плачу 215 рублей за койку в месяц. Сейчас вот одна в комнате. Бывает, тут и на сутки снимают, и на неделю. Кому как надо. Меня тут все устраивает, а если кого нет, то люди же все разные.

А что говорят соседи?

Но соседи по подъезду на стороне Екатерины. Семейная пара с первого этажа говорит, что после того, как «трешка» на втором этаже стала сдаваться в аренду, они лишились покоя.

— Дверь в подъезд запирается на замок, и у постоянных жильцов есть ключи. Наталья же просит своих постояльцев делать дубликаты ключей за свой счет, но они не делают. Бывает, приходят ночью пьяные и начинают месить двери, а потом стучать ко мне в окна. Естественно, я вскакиваю, иду выяснять, чего он [постоялец «трешки»] ко мне ломится. «Открывай, я здесь живу!» — орет. Говорю: «На бутылку водки хватило денег купить нажраться, а ключик сделать вы не могли?!» В итоге иду открываю, потому что сна уже у меня никакого, а на работу надо, — рассказывает Алла и добавляет, что это далеко не все, с чем им приходится сталкиваться практически ежедневно.

По словам соседки, в квартире постоянные пьянки, а на крыльце — разборки. Еще и дым от сигарет постоянно летит ей в квартиру.

— Пару недель назад в эту «трешку» влетел ОМОН, а потом нас взяли понятыми: один из клиентов, как оказалось, представлялся сотрудником милиции и его задержали. Когда туда зашла, думала сознание потеряю от вони. Во всех комнатах — кровати, кровати, кровати. Другой мебели нет. В самой большой — пять или шесть двухъярусных кроватей, у девочек — три. Вокруг баулы какие-то стоят, вещи грязные валяются. На кухне — грязь и вонь несусветная, даже не могу вам рассказать какая. Участковый — хороший парень — говорит, что ходит к ним, как на работу, а ЖЭУ пришло один раз, посмотрело, схватилось за голову — и всё на этом.

Молодая мама Валентина, живущая на верхнем этаже, также разделяет негодование соседей. Она добавляет, что из-за драк, которые устраивают на крыльце подъезда постояльцы из арендной квартиры, она боится отпускать куда-либо ребенка без сопровождения.

— Летом тут вообще побоище было. Утром выходим с ребенком, а вокруг все в крови — крыльцо, стены, дверь в подъезд. Сын спрашивает: «Мама, тут кабана били?». Представляете, сколько крови было? Просили хозяйку отмыть, а та сказала, что пробовала, но даже «Доместосом» не отмывается! Представляете, «Доместосом» у нее не отмывается! Брат мой сходил и водой отмыл. Мы писали в райисполком, и оттуда недавно пришел ответ, что наше обращение направлено на рассмотрение в налоговую, санэпидемстанцию, МЧС и УВД Заводского района. Дальше уже не знаю, как с ними еще бороться.

Также и Екатерина обращалась с заявлением в ЖЭУ Заводского района по поводу состояния арендной квартиры. Однако ответа о принятых мерах пока еще не получила.

Хозяйка: это жилье для небогатых людей

Отметим, что минимальный доход при полной заполняемости этой «трешки» 4 тысячи 85 рублей. Считай «золотая» квартира.

Хозяйка этой квартиры Наталья варится в арендном бизнесе много лет. Говорит, что раньше сдавала жилье посуточно, но там было много нюансов, связанных в том числе и с дисциплиной арендаторов. Короче, перешла на сдачу койко-мест.

— Я давно сдаю квартиру и уже сразу вижу, кто с какой целью приходит. В основном 20% из них — мошенники. Всем клиентам сразу объясняю, что жилье у меня эконом-класса, фото в вайбер высылаю, чтобы человек зря не ехал. Да, квартира без лишнего комфорта, но есть все: СВЧ, холодильник, немецкая стиральная машина; метро, автобус, троллейбус, трамвай — все рядом. Но даже после фотографий бывает, что для людей не доходит, что такое койко-место. Екатерине, когда она поздно приехала, я показывала квартиру. Она оставила деньги, ночевала в этой квартире. Я ключи ей даже оставила, хотя у меня другая система.

Наталья подтверждает, что сдает в своей трехкомнатной квартире все комнаты. Она их распределила на две мужские и одну женскую. В женской — три трехъярусные кровати, это значит, шесть спальных мест. В мужских: в одной пять койко-мест, во второй — 8. То есть максимальное количество проживающих — 19 человек.

— Но это же надо понимать, что люди работают посменно и квартира не всегда заполнена. Ванная и туалет всегда свободны, все условия есть, которые я ей (Екатерине. — Прим.) описывала. А она типа: «Ой, тут так грязно!». Ну так и убирайте все за собой! Грязно не грязно, а порядок относительный есть. Сейчас у меня есть дежурный, который смотрит за порядком. Если бы плохо было, люди бы ко мне не возвращались. А так возвращаются, потому что лучше не находят.

Наталья делает акцент на том, что ее жилье рассчитано на небогатых людей: студентов, строителей, людей из районов, которые приезжают в столицу заработать денег и прожить дешево.

— И в то же время приехать отдохнуть, а не ехать куда-то в пригород: приехал — лег и спи.

— Договор найма вы заключаете?

— У меня все официально. Налоговая сказала, что можно заключать договор по желанию. Екатерина не захотела заключать.

— А вы предлагали?

— Ну я же никому не отказываю, РСЦ рядом. Причем на сутки уже не сдаю. И Екатерину сразу предупредила — я же людей хорошо вижу, — что деньги ей не верну. Заселяла ее по факту, всю квартиру показала. Если бы я не ушла, а она попросила бы сразу деньги, то вернула бы без вопросов. А так человек остался в квартире, переночевал. Там вещи у людей…

Конечно, говорит Наталья, арендный бизнес нелегкий.

— Каждому человеку в душу не заглянешь. То пельмени у кого-то пропадут, то зарядное устройство, то крем у девочек, то зонтик. Вот сейчас модем пропал. Много лет никому не надо был, а вот взял и пропал.

— А как насчет дисциплины? Соседи жалуются на ваших постояльцев.

— Тут вечером постоянно что-то происходит — это такой райончик. Но все, что происходит, почему-то приписывают моим жильцам. Но я сама не заинтересована таких держать, поэтому сразу их предупреждаю, что если будут выпивать и дебоширить — выселю. У меня живут люди, которые приехали учиться или денег заработать для семьи. Да, была как-то бригада: приехала, день пила и курила на крыльце, но я их сразу выселила.

— Как думаете решать вопрос с Екатериной? Деньги вернете?

— Сколько я по жизни снимала квартиру, никогда у хозяев не требовала деньги обратно. Даже если не заходила в эту квартиру, например когда неожиданно появилась возможность остаться в гостинице. Неустойка была с моей стороны. Но я же виновата в том, что я не смогла зайти в эту квартиру. Я знаю, что хозяйка платит фиксированный налог, коммуналку, что она заселила бы на это место других людей. Мне даже совесть не позволила бы такое сделать [просить обратно деньги].

Риелтор: койко-места — востребованный вид аренды

Ирина Донцова, председатель комитета по этике в Белорусской ассоциации недвижимости говорит, что такой бюджетный вид аренды, как койко-места, всегда был популярен у строителей и студентов, а также у людей, которые сутками работают и им нужна только ночевка.

— Причем обращались в агентство именно юридические организации с просьбой предоставить не одно место, а сразу для целой бригады. Под эти цели в основном использовались не многокомнатные квартиры, а обычные дома (не коттеджи) в Минском районе. Были еще варианты квартир в Заводском районе, с двухъярусными кроватями. Однако в последние полгода спрос на большое количество мест для строительных бригад упал: максимально просят пристроить 3−5 человек.

Для студентов, по словам Ирины, наиболее востребованными остаются койко-места в квартирах, расположенных по линии метро, по локации учебных заведений. Цены на такой вид жилья сейчас заметно снизились. Например, если в докризисные времена за койко-место просили 100−150 долларов в зависимости от условий (не больше трех человек в комнате), то сейчас — считают в белорусских рублях по старому курсу (по два рубля). Жилье для строителей (комнаты с койко-местами до 15 человек) стоили порядка 60 долларов, сейчас — в пределах 150 рублей с человека.

Чтобы не повторить историю нашей героини, нужно все оформлять документально.

— Безопасность любой сделки обеспечивает договор найма, где прописываются все условия аренды, а также указывается подлинная цена, о чем мы всегда об этом говорим своим клиентам. В случае взаимных претензий такой договор защитит обе стороны. Самая простая гарантия — это то, что собственник получит ту сумму, которую прописал в договоре, а арендатор — гарантию того, что его не выселят.