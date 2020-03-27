Мошенники предлагают белорусским пенсионерам «прививку» от коронавируса 7 27.03.2020, 18:26

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Они просят за услугу 250 рублей.

Мошенники предлагают одиноким минчанам спастись от опасного вируса с помощью несуществующей прививки. Об этом рассказала социальный работник одного из ТЦСОН города Жанна П., пишет minsknews.by.

— Аферисты обращаются к пожилым горожанам, представляясь работниками социальной службы, и готовы сделать вакцину за 250 рублей, — уточнила специалист. — Хорошо, что мои подопечные, услышав такое «предложение», сразу звонят мне. Я в свою очередь поясняю, что не на «прививку» нужно соглашаться, а в милицию звонить.

В ГУВД Мингорисполкома хоть и обратили внимание, что подобных заявлений в органы внутренних дел не поступало, но совет соцработника своим подопечным одобрили.

— Не открывайте дверь незнакомым людям, в том числе тем, кто представился сотрудником социальной или коммунальной службы, — предупредила официальный представитель управления Наталья Ганусевич. — Сначала попросите посетителей предоставить подтверждающие документы, а потом позвоните в ТЦСОН своего района и уточните, их ли это сотрудник. О незваных посетителях можно сообщить в милицию.