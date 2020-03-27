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В Польше можно получить рецепт и больничный по телефону

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  • 27.03.2020, 19:40
В Польше можно получить рецепт и больничный по телефону

Из-за эпидемии коронавируса врачи по всей Польше могут давать пациентам телеконсультации.

Из-за эпидемии коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего болезнь COVID-19, врачи по всей Польше могут давать пациентам телеконсультации, передает «Польское радио». Благодаря консультациям по телефону ограничивается риск распространения коронавируса, обеспечивается безопасность как пациентов, так и медицинского персонала, — уверяет представитель Национального фонда здравоохранения Сильвия Вонджик-Буляж: «Если пациент болен, он звонит в свою поликлинику, разговаривает с врачом. Если врач во время телеконсультации решает, что личное посещение клиники необходимо, он организует такое посещение. Не выходя из дома, пациент может обратиться к врачу, получить электронный рецепт или, при необходимости, электронный больничный».

Список поликлиник с телефонными номерами можно найти на веб-сайте Национального фонда здравоохранения: www.nfz.gov.pl или узнать по номеру горячей линии НФЗ 800-190-590.

В то же время полиция призывает школьников оставаться дома, а родителей просит контролировать то, что делают их чада.

В Польше число людей, зараженных коронавирусом, по состоянию на 18.00 по белорусскому времени, составляет 1289. 16 человек умерли.


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