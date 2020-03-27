Денис Ивашин: Минздрав фальсифицирует данные 4 27.03.2020, 19:47

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Денис Ивашин

Система массовых фальсификаций применяется в Беларуси уже четверть века.

Гродненский журналист, редактор белорусской службы Informnopalm ежедневно отслеживает ситуацию с коронавирусом и обнаружил, что данные о количестве пациентов в Беларуси занижены, передает «Радыё Рацыя».

- Система массовых фальсификаций применяется в Беларуси уже четверть века, и поэтому для этой машины лжи, дезинформации абсолютно не проблематично фальсифицировать «выборы», общее количество больных коронавирусом или любую другую информацию, - считает Ивашин.

По словам журналиста, количество пациентов, выявленных в Беларуси, очень сомнительно:

- В Украине общее число инфицированных превысило 200 человек, в Польше - 1200, в Литве - 350, в Латвии - почти 300, в России - 1000. В Беларуси, официально, чуть более 90 человек.

Денис Ивашин собирается провести масштабное журналистское расследование в отношении коронавируса в Беларуси и почему в нашей стране на официальном уровне нет карантина.