Беларусь еще не договорилась с РФ по поставкам нефти в апреле 4 27.03.2020, 20:07

Начало поставок в следующем месяце под угрозой срыва.

Начало поставок нефти из России в Беларусь в апреле под угрозой срыва, поскольку крупнейшие российские компании до сих пор не подписали соглашения с «Белнефтехимом» из-за сохраняющихся разногласий, сообщили Рейтер четыре источника в отрасли, пишет tut.by.

Неделю назад сообщалось, что правительства Беларуси и России «договорились» о цене российской нефти для Минска после трех месяцев споров. Об этом сообщил премьер-министр Беларуси Сергей Румас. «Роснефть» подтвердила возобновление поставок нефти в Беларусь с премией 5 долларов за тонну, «на тех условиях, которые мы предлагали белорусской стороне».

— Из премии 11,7 доллара с тонны 7 долларов снижают компании, оставшиеся 4,7 доллара будут урегулированы межбюджетными расчетами. То есть правительство России возьмет эти 4,7 доллара на себя, — уточнил Румас.

В Минфине Беларуси заявили, что начали работу с российскими коллегами на этот счет. Однако статс-секретарь, замминистра финансов РФ Алексей Сазанов заявил, что не знает о схеме компенсаций и ни с кем не работает на этот счет.

«Роснефть», «Лукойл», «Газпромнефть», «Сургутнефтегаз» и «Татнефть», которые планировали возобновить экспорт в Беларусь со следующего месяца, пока не оформили маршрутные поручения в «Транснефти», и начать поставки с 1 апреля уже не успеют, сказали три источника в нефтекомпаниях. «Контракты не подписаны, объемы не оформлены. Следующая неделя нерабочая. К 1 апреля уже не успеваем», — сказал один из них.

В «Белнефтехиме» отказались от комментариев.