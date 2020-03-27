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В НАТО официально вступило 30-е государство

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  • 27.03.2020, 20:15
В НАТО официально вступило 30-е государство

Североатлантический альянс расширился.

27 марта Северная Македония официально стала новым членом Североатлантического альянса. Об этом сообщает "Европейская правда".

В пятницу Северная Македония передала на хранение свой документ о присоединении к Североатлантическому договору в Государственный департамент США в Вашингтоне.

Союзники по НАТО подписали Протокол о присоединении Северной Македонии в феврале 2019 года, после чего все 29 национальных парламентов проголосовали за ратификацию членства страны.

Выступая в пятницу в Брюсселе, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил: "Северная Македония теперь является частью семьи НАТО, семье из тридцати стран и почти одного миллиарда человек. Семья, основанная на уверенности, что независимо от того, с какими трудностями мы сталкиваемся, мы все вместе сильнее и безопаснее.

Церемония поднятия флага Северной Македонии состоится в штаб-квартире НАТО 30 марта 2020 года в присутствии генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, главы Военного комитета НАТО главного маршала авиации сэра Стюарта Пича и Временного поверенного в делах делегации Северной Македонии при НАТО Зорана Тодорова.

Напомним, 12 февраля 2019 года правительство в Скопье официально сообщил о смене названия Македонии Республика Северная Македония, чтобы завершить затянувшийся спор с Грецией.

Греция годами блокировала членство Македонии в НАТО, считая, что ее название содержит территориальные претензии.


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