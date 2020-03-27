Директор частной школы в Минске: Мы перевели детей на дистанционное обучение 5 27.03.2020, 20:26

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В приоритете — здоровье и безопасность детей.

На прошлой неделе министр образования Игорь Карпенко объявил, что школы на каникулы раньше не уйдут — должны работать в штатном режиме. Однако многие родители с этим не согласились и решили оставить детей дома, пишет «Онлайнер». В некоторых классах вообще не осталось учеников, а как минимум одна частная школа в столице решила перейти на дистанционное обучение. Журналисты поговорили с педагогами и родителями о ситуации в учебных заведениях.

Поговорить согласилась преподаватель одной из столичных гимназий. Она рассказала, что с каждым днем учащихся в школе становится меньше. Если всего обучается 1200 человек, то в понедельник было около 500, а 26 марта — меньше 400. А это значит, что лишь 30% детей ходит на занятия. Среди них в основном начальная школа, так как дома их оставить не с кем. Классные руководители предлагали родителям написать заявление на имя директора и взять ответственность на себя.

— Что касается учителей, то в основном у нас работают специалисты старше 40 лет, а значит, риск заразиться у них больше. Можно брать отгулы за свой счет либо перенести отпуск с лета на весенние каникулы, но это на усмотрение директора, — рассказала учитель.

«На данный момент мой приоритет — здоровье и безопасность семьи»

Ольга, мать пятерых детей, в ситуации с коронавирусом до последнего старалась соблюдать спокойствие и не поддаваться панике, как это было во время свиного и птичьего гриппа. Поменял отношение второй случай заражения в Беларуси — заболевшая дизайнер из Витебска оказалась ее знакомой.

— Полторы недели назад и меня накрыло. Были выходные, я, как обычно, делала с детьми уроки, стирала и наглаживала форму, в семье пятеро детей: один ходит в ясли, трое учатся в гимназии, старшая дочь — в лицее БГУ. К вечеру у меня паника — я объявляю: завтра никто никуда не идет, мы с детьми остаемся дома! Муж — против, дети — за.

У меня бессонная ночь, я кручусь с боку на бок, к утру решение обезопасить свою семью крепнет. Написала классным руководителям сообщение о том, что в связи с ситуацией по коронавирусу оставляю детей дома, в ответ — абсолютно человеческая реакция: понимание, благодарность, что предупредила, и просьба написать заявление на имя директора с оговоркой, что ответственность за здоровье и безопасность детей беру на себя. Я никогда ее и не перекладывала: неважно, дети в саду, в школе, у бабушки или в лагере — ответственность всегда на маме с папой по умолчанию.

Для себя Ольга решила, что ходить в школу, где учится около двух тысяч человек, — большой риск. После учебы их забирает пожилая мама или бабушка — первая группа риска. Поэтому решили оставлять их дома с бабушкой. Если она не может, за малышами присматривает старшая дочь — ей 16.

— На данный момент мой приоритет — здоровье и безопасность семьи. Одного из учителей младших классов нашей гимназии недавно забрали как контакт первого уровня. Никто не застрахован, после таких новостей понимаю: лучше перестраховаться, — считает мама пятерых детей.

Директор частной школы: «Мы перевели детей на дистанционное обучение с прошлого понедельника»

Перевести детей на дистанционное обучение школа Stembridge решила в связи ситуацией с COVID-19. Они проанализировали, что 30% учеников отсутствовало, при этом только 16% — по болезни. Многие спрашивали, можно ли оставить детей дома, следовательно, к следующей неделе отсутствовавших было бы еще больше. Школа выяснила у родителей и сотрудников предпочитаемый формат работы. Большинство высказалось за дистанционное обучение.

— Мы перевели детей на дистанционное обучение с прошлого понедельника. У нас есть единая платформа на базе гугловского G-Suite. И все предметы в расписании сохранены: дети учатся по такому же плану либо в видеосвязи, либо им отправляют задания, в зависимости от формата учебного плана.

Когда процесс дистанционного обучения настраивался, каждый вечер созванивались для подведения итогов дня. Поняли, что технически это возможно и даже удобно. Если родители предпочтут после каникул оставить детей дома, то обучение продолжится в том же формате, — рассказала директор школы Наталья Искорцева.