Белорус в Испании: Мы будто в страшном сне 6 27.03.2020, 20:56

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Так в марте 2020 года выглядят продовольственные магазины в Испании.

Фото: Анатолий САДОВСКИЙ

Уроженец Барановичей, живущий в Испании, рассказал, как страна борется с коронавирусом.

Эмигрант из Барановичей Анатолий Садовский, который много лет живет в Испании, рассказал intex-press.by, что происходит в стране из-за пандемии коронавируса.

Анатолий Садовский много лет живет в городе Севилья в Испании. Эта страна сейчас входит в пятерку стран мира с наибольшим количеством зарегистрированных случаев COVID-19.

– Моей семьи, слава Богу, эта зараза напрямую не коснулась. Но косвенно коронавирус затронул каждого человека в Испании, – говорит собеседник. – Эта тема сейчас самая обсуждаемая, потому что наша жизнь изменилась по щелчку пальцев. Мы будто заснули и находимся в каком-то страшном сне, не зная, как проснуться и сделать так, чтобы все вернулось на круги своя.

В Испании введен режим чрезвычайной ситуации, рассказывает Анатолий. Людям запрещено выходить на улицу, в городе работают только продовольственные магазины, аптеки и несколько автомастерских.

– Нельзя даже просто прогуляться и подышать свежим воздухом. Разрешено только выходить в магазин за продуктами, и то при себе лучше иметь чек. Я работаю в автомастерской, и мой шеф составил для меня специальную бумагу, где указано мое время работы. Если я задержусь, меня могут оштрафовать. Штрафы начинаются от 600 евро, и штрафуют людей очень сильно, – говорит Анатолий.

Меры, которые предпринимает государство по предотвращению распространения инфекции, по мнению собеседника, не совсем однозначные и своевременные.

– Я, спортсмен, не могу в одиночку выйти и побегать. Но курильщикам разрешают выходить за сигаретами, где они образуют иногда очередь и из 15 человек. В машине разрешается ездить только поодиночке, но общественный транспорт при этом ходит. Ситуация абсурдная, – рассказывает Анатолий. – И меры государство приняло поздно, как мне кажется. Соседняя Италия уже была сильно поражена вирусом, а у нас смеялись над этим. А что-то предпринимать начали только тогда, когда люди стали умирать один за другим.

Несмотря на то, что ситуация в стране очень серьезная, люди ведут себя сдержанно, говорит собеседник. Как и власти, которые пока не спешат помогать тем, кто вынужден сидеть без работы в карантине. Анатолий говорит, что никаких льгот по оплате налогов и кредитов пока не вводили и даже речь об этом открыто не ведется.

– Наш сервис работает только потому, что у нас скопилась работа. Но когда она закончится, мы пойдем на карантин. И шеф, скорее всего, временно всех уволит, чтобы не платить зарплату. На пособие по безработице в 700 евро тоже особенно не разгуляешься, потому что я только за аренду дома без коммуналки плачу 550 евро, – говорит Анатолий. – Возможно, в будущем примут какие-то меры, но пока будущее выглядит удручающе. И оно такое у всех.