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В Британии за последние сутки от коронавируса умер 181 человек

  • 27.03.2020, 21:08
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В Британии за последние сутки от коронавируса умер 181 человек

Это наибольший рост числа летальных исходов, зафиксированный в стране с начала эпидемии.

Количество смертей от коронавируса в Британии в течение суток возросло до 759 случаев. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

За последние сутки от коронавируса умер 181 человек - это наибольший рост числа летальных исходов, зафиксированный в стране с начала эпидемии.

Кроме того, в Британии насчитывается 14 579 случае заражения коронавирусом.

Сегодня также стало известно, что коронавирусом инфицирован премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он находится в домашней самоизоляции.

Кроме того, заразился и министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок.


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