В доме и у соседей Сергея Сацука прошли обыски 9 27.03.2020, 21:32

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Изъяты документы и техника.

Во второй половине дня 27 марта Департамент финансовых расследований провел обыски в частном доме главного редактора издания «Ежедневник» Сергея Сацука, а также у соседей журналиста. Об этом Белорусской ассоциации журналистов сообщила дочь Сергея Анна Сацук.

— Днём я ездила передавать отцу передачу в СИЗО. Как только вернулась, приехали сотрудники ДФР и провели обыск у нас в доме. Обыск проходил около часа, изъяли разные документы и технику, — рассказала дочь журналиста.

По словам Анны Сацук, во время обыска сотрудники ДФР изъяли ее рабочий ноутбук и планшет.

— Я очень просила их не изымать мою технику, так как остаюсь фактически без возможности работать. Из-за коронавируса, компания в которой я работаю, перевела нас на работу из дома. Накануне вечером я на всякий случай отнесла свой рабочий ноутбук и планшет нашим соседям, но у них также прошел обыск, и технику изъяли, — говорит Анна.

Дочь Сергея Сацука рассказала, что живет вместе с родителями и своим маленьким сыном, теперь же фактически лишилась возможности работать.

Днем ранее изъятие документов прошло в офисе "Ежедневника", а сам Сергей Сацук был заключен под стражу.

Сергей Сацук был задержан 25 марта, когда приехал с женой в строительный магазин.