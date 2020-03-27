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Зеленский: Однажды Украина тоже станет членом НАТО

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  • 27.03.2020, 21:40
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Зеленский: Однажды Украина тоже станет членом НАТО

Президент Украины поздравил Северную Македонию.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Северную Македонию с вступлением в НАТО и заявил, что и Украина однажды станет полноправным членом Альянса. Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в Twitter.

"Искренне поздравляю президента и народ Северной Македонии с историческим достижением – присоединением к НАТО как 30-го полноправного члена. Альянс придерживается своих обещаний по реализации политики открытых дверей.

Однажды Украина также станет полноправным членом", - отметил Зеленский.

Как сообщалось, 27 марта Северная Македония официально стала новым членом Североатлантического альянса.

12 февраля 2019 года правительство в Скопье официально сообщил о смене названия Македонии Республика Северная Македония, чтобы завершить затянувшийся спор с Грецией.

Греция годами блокировала членство Македонии в НАТО, считая, что ее название содержит территориальные претензии.


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