Во всем мире продолжаются футбольные чемпионаты только Беларуси и Никарагуа

Во всем мире продолжаются футбольные чемпионаты только Беларуси и Никарагуа7
- 27.03.2020, 21:44
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До последнего времени к числу исключений относилось также первенство в Бурунди.
Футбольные чемпионаты Беларуси и Никарагуа остались единственными в мире, которые не приостановлены в связи с пандемией коронавируса, пишет pressball.by.
До последнего времени к числу исключений относилось также первенство в Бурунди, однако теперь там матчи также перенесены на неопределенный срок.
Последние матчи бурундийской "Примус лиги" датированы 22 марта.
В клаусуре Никарагуа выступают десять команд. В четверг, 26 марта, состоялись пять встреч 11-го тура. 12-й тур пройдет 29 и 30 марта.