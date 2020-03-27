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Во всем мире продолжаются футбольные чемпионаты только Беларуси и Никарагуа

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  • 27.03.2020, 21:44
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Во всем мире продолжаются футбольные чемпионаты только Беларуси и Никарагуа

До последнего времени к числу исключений относилось также первенство в Бурунди.

Футбольные чемпионаты Беларуси и Никарагуа остались единственными в мире, которые не приостановлены в связи с пандемией коронавируса, пишет pressball.by.

До последнего времени к числу исключений относилось также первенство в Бурунди, однако теперь там матчи также перенесены на неопределенный срок.

Последние матчи бурундийской "Примус лиги" датированы 22 марта.

В клаусуре Никарагуа выступают десять команд. В четверг, 26 марта, состоялись пять встреч 11-го тура. 12-й тур пройдет 29 и 30 марта.


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