В США утвердили пакет экономической помощи в размере $2,2 триллионов 27.03.2020, 21:56

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Законопроект направлен на подпись Трампу.

В США палата представителей в пятницу утвердила пакет экономической помощи в размере 2,2 триллиона долларов - самый большой подобный пакет мер помощи экономике в истории США, передает «Голос Америки».

Эта мера призвана помочь жителям страны и американским компаниям справиться с экономическим спадом, вызванным вспышкой коронавируса, и срочно обеспечить больницы необходимыми медикаментами и аппаратами.

Всеобъемлющий законопроект, одобренный Сенатом вечером в среду, направлен на подпись президенту США Дональду Трампу. Ожидается, что глава государства незамедлительно подпишет документ, превратив его в закон.

Демократы и республиканцы в Палате представителей почти единогласно утвердили законопроект, отклонив процедурную жалобу республиканца Томаса Масси, который попытался изменить порядок голосования по законопроекту.

Масси, который уже не первый раз бросает вызов руководству партии, написал в Твиттере, что законопроект, по его мнению, включает в себя слишком много «посторонних расходов» и предоставляет слишком много полномочий Федеральной резервной системе. Президент Трамп назвал Масси «третьесортным позером» и призвал в своем Твиттере исключить конгрессмена из Республиканской партии.

Масси добивался того, чтобы голосование в Палате представителей прошло в присутствии всех конгрессменов. Голосование было осуществлено в удаленном режиме из-за того, что уже по крайней мере трое конгрессменов заразились коронавирусом, и еще около двух десятков человек поместили себя в карантин из-за контактов с заболевшими вирусом людьми. Руководство Палаты представителей решило не подвергать риску здоровье законодателей.

Экономический пакет помощи на сумму 2,2 триллиона долларов, ставший самой крупной мерой помощи экономики, когда-либо принятой Конгрессом, позволит в течение трех недель направить прямые выплаты всем американским налогоплательщикам.

Законопроект предусматривает выплату 500 млрд долларов на помощь пострадавшим от кризиса компаниям и 290 млрд долларов на выплату американским семьям разового пособия в размере до 3000 долларов на семью из четырех человек.

Кроме того, малый бизнес получит 350 млрд долларов в виде кредитов, 250 млрд долларов будет выделено на выплату пособий по безработице, и еще по меньшей мере 100 млрд долларов получат больницы и система здравоохранения США в целом.