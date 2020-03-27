В Литве подтвердили еще 13 случаев коронавируса 1 27.03.2020, 22:13

1,263

В числе заболевших – врач.

По данным Национального центра общественного здравоохранения, 27 марта вечером в Литве подтвердили еще 13 случаев коронавируса (COVID-19). В числе заболевших – один врач, который заразился в Литве, пишет delfi.lt. В общей сложности подтверждены 358 случаев коронавируса

Во всех случаях проводят эпидемиологические расследования.

Как ранее сообщал сайт Charter97.org, пандемия коронавируса привела к смерти свыше 25 тысяч человек по всему миру, больше всего летальных случаев зарегистрировано на территории Европы.