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Глобальное потребление интернета из-за коронавируса увеличилось на 70%

  • 27.03.2020, 22:51
Глобальное потребление интернета из-за коронавируса увеличилось на 70%

Активность пользователей в соцсетях увеличилась на 61%.

Глобальное потребление интернета с момента объявления Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией 11 марта увеличилось на 70% по сравнению с предшествующим периодом. Об этом сказано в исследовании международной аналитической компании Kantar, пишет unian.net.

В компании также отмечают, что потребление телевизионного контента выросло на 63% в условиях пандемии, а активность пользователей в социальных сетях увеличилась на 61%.

Среди социальных сетей наибольший рост продемонстрировал мессенджер WhatsApp – 40% по сравнению с периодом до оглашения пандемии.

Согласно исследованию, пользователи интернета и телевидения в условиях пандемии переживают кризис доверия к источникам информации о COVID-19. В частности, только 52% пользователей доверяют общенациональным новостным каналам информации (телевидение и газеты), 48% - информационным каналам государственных организаций и только 11% - информации из соцсетей.

Исследование проводилось в 30 странах среди 25 тыс. пользователей интернета и телевидения.


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