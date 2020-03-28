Юрий Хащеватский: Лукашенко хочет, чтобы Беларусь стала второй Италией по коронавирусу 36 28.03.2020, 8:00

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Его интересуют только деньги.

К Народному карантину в Беларуси присоединяется все больше людей: врачи, призывающие граждан оставаться дома, офисные работники, переходящие на «удаленку», руководители частных фирм, идущие навстречу желанию работников обезопасить себя, родители, переводящие детей на домашнее обучение.

Казалось бы, вся страна понимает опасность пандемии коронавируса — за исключением одного человека, упорно продолжающего твердить, что у нас «просто какой-то гриппозный период».

Почему так происходит и как могут дальше развиваться события? Сайт Charter97.org поговорил с известным белорусским режиссером Юрием Хащеватским.

- Юрий Иосифович, почему вы решили поддержать инициативу Народный карантин?

- Посмотрите, как растет пандемия, как быстро она развивается в соседних странах. Если вы не слышите, что такое происходит в Беларуси, это не значит, что этого нет. Наши власти никогда не говорят правды, верить им совершенно невозможно. И в этой ситуации люди сами должны защитить себя и свои семьи.

Необходимо выдержать карантин, чтобы не было взрывного распространения коронавируса, медицинские учреждения должны работать нормально и слаженно. Но вот с этим в Беларуси как раз большущая проблема. Наш так называемый «всенародно избранный» сошел с ума, он считает, что никакой эпидемии нет и ничего не предпринимает.

Безусловно, у Лукашенко в Дроздах все есть и все заготовлено. Я думаю, там даже для его собак есть аппараты искусственной вентиляции легких, но не для белорусов, которые страдают самым серьезным образом. Спасение утопающих сейчас — это дело рук самих утопающих.

Несмотря на отказ Минздрава ввести карантин, белорусские врачи через соцсети призывают людей оставаться дома. Это уже что-то новое в белорусской ситуации?

- Врачи - молодцы! Единственное спасение для людей - это оставаться дома. Даже в больницах сейчас большая вероятность заражения. Туда в крайнем случае надо, когда уже все понятно.

Слава Богу, врачи вспомнили про клятву Гиппократа и перестают заниматься поддакиванием нашей безумной власти.

Ведь почему он не вводит карантин? Думаю, что вся проблема в деньгах. Если признать, что идет пандемия, то все существующие резервы необходимо направить на то, чтобы обеспечить больницы лекарствами и медицинским оборудованием, создать достойные и безопасные условия для работы медиков, чтобы те могли спасти жизни как можно большего числа людей.

Но Лукашенко денег жалко — лучше он их направит на постройку новых резиденций, на покупку нового самолета, на обновление своего автопарка.

По правде, я боюсь, что здесь есть еще один мотив. Мне кажется, что он рассуждает так: если ситуацию в Беларуси специально довести до очень тяжелой, то можно будет требовать от мира огромных денег для того, чтобы ее «исправить».

Представляете, если Беларусь превратится во вторую Италию, в которой к тому времени уже справятся с этой пандемией, и станет такой «коронавирусной язвой»? Боюсь, что власти могут это сделать намеренно с целью выбить как можно больше денег из международных организаций, чтобы якобы «улучшить здравоохранение» и справиться с заразой. Если этой идеи еще нет, уверяю вас, завтра она возникнет.

- Но пока, похоже, происходит фальсификация диагнозов. Недавно в СМИ появилась информация (как-то уж очень поспешно опровергнутая Минздравом) об умершей от коронавируса женщине из Витебска. Сведения об умерших «от пневмонии» белорусах все чаще поступают из разных частей страны.

- Я не верю в официальную статистику Минздрава. Думаю, что смертность в нашей стране от коронавируса такая же, как в других странах. Позднее станет понятно, что у нас за «пневмонии».

Я хочу обратиться к людям. Дорогие мои, над вами издеваются десятилетиями, а вы сидите и молчите. Пора выбросить эту власть. Если раньше мы критиковали политику, экономику, интеллектуальное развитие общества, систему образования, то сейчас мы видим, что диктатура Лукашенко просто опасна для жизни!

- Каким, на ваш взгляд, будет мир после коронавируса? Чему нас может научить этот кризис?

- Мне кажется, многие правительства это научит тому, что самая главная индустрия для человечества — это здоровье. Это значит, что нужно иметь все необходимое, чтобы справляться с любой пандемией, выделять большее количество средств на научные исследования, развитие биотехнологий и т.д.

Второе — мы должны понять хрупкость этого мира и ценность информации. Сокрытие информации - смерти подобно, необходимо ценить свободу слова и всячески поддерживать открытость общества. Это залог того, что власти будут быстро реагировать и принимать адекватные меры.

Все изменится самым серьезным образом. Конечно, некоторые авторитарные руководители попытаются захватить побольше власти, но, надеюсь, западное общество с этим справится. О нашем обществе говорить не приходится — мы сейчас показываем миру кошмарный пример того, что может быть, если правитель сошел с ума.