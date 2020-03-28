Смертный грех белорусских властей 9 28.03.2020, 8:10

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Андрей Курейчик

Лукашенко должен попасть в «инфекционку» и полежать под аппаратом ИВЛ.

Известный белорусский режиссер Андрей Курейчик в своем видеоблоге дал оценку действиям белорусских властей в связи с эпидемией коронавируса:

«Мы поговорим о двух смертных грехах человечества. Первый грех — это гордыня. Есть люди, которые всегда убеждены, что они правы. Даже когда вся наука говорит обратное, они убеждены, что ошибается математика и биология, а они правы.

К такой категории людей относится белорусское руководство. Посмотрите: пандемия коронавируса идет уже три месяца во всех странах мира, почти полмиллиона заразилось, почти 30 тысяч умерло. Уже понятно все: с какой скоростью распространяется вирус, как он передается. Все страны действуют по одному четкому протоколу, чтобы остановить эпидемию, механизм которой математически высчитан. Это — математика.

Белорусское же руководство убеждено, что коронавирус обладает удивительным свойством: попадая на территорию Беларуси, он начинает распространяться гораздо более медленными темпами. Он проходит легко и бессимптомно, он не трогает белорусскую ДНК и белорусские клетки, он проявляет сознательность — убеждено белорусское руководство. А весь мир вокруг — это «паникеры».

Мне кажется, что Лукашенко должен попасть в «инфекционку» и полежать немножко под ИВЛ для того, чтобы понять, что в этом мире есть объективная реальность. А если ты считаешь, что объективная реальность у тебя в голове, то надо помнить, что за это когда-то сатана был низвергнут в ад, а люди, возомнившие, что могут знать столько, сколько и Бог, были изгнаны из рая.

Но нам нельзя предаваться и другому греху. Это грех уныния. Понятно, что у нас в стране такое руководство. Но нельзя поддаваться унынию. А когда вся эта страшная история закончится, каждый из нас по итогу сделает выводы».