Число зараженных коронавирусом в США превысило 100 тысяч 1 28.03.2020, 8:17

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Фото: РАР

Больше всего случаев заболевания зафиксировали в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси и Калифорния.

Число случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в США превысило 100 тыс., свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Соединенные Штаты стали первой страной, где количество подтвержденных случаев заболевания преодолело эту отметку, сообщает РБК.

Больше всего от последствий распространения инфекции пострадали штаты Нью-Йорк (более 37 тыс.), Нью-Джерси (6,8 тыс.) и Калифорния (3,8 тыс.).

От осложнений, вызванных заболеванием, в стране умерли более 1,5 тыс. человек. Наибольшее число летальных исходов зафиксировано в Нью-Йорке (366). Число выздоровевших составило 862 человека.

27 марта США вышли на первое место в мире по количеству заразившихся коронавирусом, обойдя Китай и Италию. Президент Дональд Трамп объяснил это хорошо развитой системой тестирования — по данным проекта COVID Tracking Project, их сделали более 626 тыс.

27 марта он подписал закон о финансовой поддержке экономики страны в размере $2,2 трлн. Эти средства пойдут на дополнительное финансирование системы здравоохранения, поддержку бизнеса и прямые выплаты американцам.

По данным Университета Джонса Хопкинса, число зараженных COVID-19 во всем мире превысило 593 тыс., умерли более 27 тыс. человек.