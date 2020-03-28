Мир захлебывается дешевой нефтью 4 28.03.2020, 8:53

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Фото: Reuters

Почти два миллиарда баррелей негде хранить.

Мировой рынок нефти продолжает бессильно топтаться вблизи ценовых минимумов за 17 лет, пишет finanz.ru.

Попытки отскока в направлении отметки 30 долларов за баррель, предпринятые в начале недели, захлебнулись, и котировки снова скользят по наклонной вниз.

На 13.43 (по Минску) пятницы майские фьючерсы на Brent продаются на лондонской бирже ICE по 26 долларов за бочку, теряя 1,3%, а ранее в ходе сессии падали до 25,67 доллара, не дотянув чуть больше доллара до нового «дна» с 2003 года.

Цены американского сорта WTI обвалились на 6,8% в четверг, и пятницу восстать из пепла не смогли - 22,73 доллара за баррель (+0,6%).

Хотя ФРС США продолжает заливать рынки денежной эмиссией, предоставив банкам 600 млрд долларов с начала недели, суровая реальность спроса и предложения на физическое сырье пока оказывается сильнее.

«Избыток (нефти) нарастает как снежный ком, и это происходит гораздо быстрее, чем регуляторы пытаются реагировать», - констатирует президент Rapidan Energy Group Боб Макнэлли.

По оценке IHS Markit, за первое полугодие 1,8 миллиарда баррелей «черного золота» останутся без конечных потребителей. Таков объем избыточного предложения, который нефтетрейдерам придется разместить в танкерах и хранилищах.

Спрос на нефть будет меньше добычи на 12,4 млн баррелей в сутки за период с апреля по июнь - это приведет к тому, что уже в первом месяце лета все хранилища будут заполнены нефтью под завязку.

«Добычу придется сокращать, или даже полностью останавливать. Вопрос только в том, где и когда», - говорит глава исследований рынка нефти IHS Markit Джим Букхард.

Как отмечает Bloomberg, в четверг о прекращении импорта нефти объявил Пакистан, где все емкости для хранения уже исчерпаны.

Окно возможностей для администрации Дональда Трампа по давлению на Россию, ОПЕК и Саудовскую Аравию с целью добиться сокращения нефтедобычи уже закрыто, считает научный сотрудник Atlantic Council Эллен Уорд: «Теперь, когда бОльшая часть Европы, США и Индия оставили экономику и выпускают рекомендации не выходить из дома, коллапс спроса становится большой проблемой».

Если фьючерсные котировки Brent еще имеют шансы удержаться около 20 долларов за баррель, то на физическом рынке ситуация с ценами куда хуже - в первую очередь пострадают сорта, которые добываются на материках, а не в море, считают аналитики Goldman Sachs. Это касается российской Urals, американской WTI, а также канадской нефти.

Цена венесуэльской нефти рухнула ниже 5 долларов, рассказал El Nuevo Herald управляющий партнер инвестиционного банка Caracas Capital Markets Расс Даллен. В стране не хватает места в хранилищах, в связи с чем она вынуждена сократить добычу еще почти вдвое относительно начала года - до 450 тысяч баррелей в сутки.

Никто не хочет покупать сырье у Венесуэлы, за исключением тех, кто готов нарушить санкции, говорит Даллен.