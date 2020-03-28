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«Не дай автобусу проехать, а пешеходу пройти»

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  • 28.03.2020, 9:14
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«Не дай автобусу проехать, а пешеходу пройти»
Фото: onliner.by

Как действуют «гении парковки» в Беларуси.

В полку «паркунов» прибыло! За две последние недели читатели tut.by были очень активны и прислали в «Доску позора» много фото, на которых запечатлены авто, припаркованные с нарушение ПДД.

В«топе» в этот раз лидируют жители столицы. Традиционно они ставят свои машины на местах для инвалидов, перекрывают выходы из подъездов, паркуются на зеленой зоне. Но сегодня новинка — появился автомобили, которые загораживают проезд общественному транспорту.

Это ул. Героев 120-й дивизии, 2 в Минске, остановка общественного транспорта. Автобус не мог выехать из-за припаркованного вдоль бордюра Peugeot. Мало того, что водитель «француза» проигнорировал требования ПДД, так он еще наплевал на людей, которые ехали в общественном транспорте. Нездоровый эгоизм!

Дефицит парковочных мест в центре города нервирует водителей. Но правда ведь, это не повод бросать свои машины где попало? А ведь именно так сделали водители Audi и Mazda на ул. Комсомольской, 23. Ни разметка, ни лежачий полицейский не остановили автомобилистов от нарушения. Пешеходам в этом случае хуже всего — неровен час, из-за припаркованного транспорта водитель едущей машины может не заметить человека на зебре и сбить его. Будьте осторожны!

Этот золотой Range Rover просто «красавчик»! Посмотрите, как водитель, который наверное заскочил за шаурмой, его любит. Иначе как объяснить, что авто он поставил: под запрещающим знаком с табличкой «Эвакуатор», на тротуаре, да еще в самом центре города — на пр. Независимости, 19.

Ну, а этот Jeep постоянно стоит во дворе дома 85 на ул. Неманской в Минске. Очевидец сообщает, что автомобилист регулярно ставит ночевать машину на зеленой зоне, даже если во дворе есть свободные места. Странно, что хозяин такого авто не мог позаботиться о месте на стоянке.

На пр. Победителей, 95/1 в Минске тоже есть свои герои. Вот как эти два авто: Mazda залезла на тротуарную дорожку, а Renault и вовсе забрался на зеленую зону, прямо под стену дома. Водители, будьте осторожны — из окна может что-нибудь упасть!

Воу-воу! Что за крутая чика приехала на этом BMW? Есть ли права у автомобилиста, который так поставил машину на ул. Космонавтов, 5/1 в Минске? Мало того, что автомобиль стоит на месте для инвалидов, так еще так криво и косо. Товарищ, вам сейчас должно быть стыдно!

Минск, Логойский тракт, 10. Интересно, куда приехал водитель на этом авто цвета зрелого вина: за валютой или в «Аристократ»? Очевидец сообщил, что автомобилист очень бодро припарковался на тротуаре, хотя в 15 метрах были свободные парковочные места. «Награда, найди своего героя!», — просит автор фото. Уважаемый читатель, чтобы герой мог получить награду, надо знать номер его авто и дату «совершения подвига».

Поселок Боровляны, ТЦ «Перекресток». Такси службы «135» не умеет парковаться? При этом, по сообщению очевидца, на парковке рядом с ТЦ свободных стояночных мест не меньше десяти. Перевозчик, зачем ты так?

В Новополоцке на ул. Молодежной, 99 тоже есть свои «паркуны». У них своя персональная парковка на газоне, при наличии свободных мест. Из-за таких автомобилистов зеленой травы здесь уже видно не будет.

А вот еще один нарушитель, на этот раз в городе Столин на ул. Горынской. Возле магазина «Бакалея» он поставил авто сразу на два места, одно из которых для инвалидов. Эх, если нет совести, появится ли она, как думаете?


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