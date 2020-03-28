Юрист: Емельянов и Комар по-прежнему остаются политзаключенными 1 28.03.2020, 9:43

Фото: spring96.org

Правозащитники будут бороться за их освобождение.

27 марта судебная коллегия Минского городского суда под председательством В. Степурко изменила приговоры активистам анархистского движения Никите Емельянову и Ивану Комару, которых белорусская правозащитная общественность признала политическими заключенными, сообщает сайт Правозащитного центра «Весна».

Ранее суд Советского района Минска приговорил их к семи годам лишения свободы каждому в исправительной колонии.

В результате рассмотрения жалобы приговор был изменен по нескольким частям обвинения. Окончательное решение суда (при частичном сложении):

Никита Емельянов - 4 года колонии усиленного режима;

Иван Комар - 3 года и 6 месяцев колонии усиленного режима.

Юрист Правозащитного центра «Весна» Павел Сапелко отмечает, что, несмотря на сокращение срока наказания, правозащитное сообщество будет и впредь считать их политзаключенными.

«Значительное смягчение приговора является явным результатом жесткой критики, которой правозащитное сообщество Беларуси подвергло приговор суда первой инстанции. Напомню, что претензии правозащитников заключались в том, что суд нарушил гарантии справедливого судебного разбирательства, обвиняемые подвергались давлению и пыткам, назначенное наказание было непропорционально сделанному.

Ни одно из этих нарушений не было изменено судом апелляционной инстанции, и наказание по-прежнему несоразмерно сурово по виду и сроку. Таким образом, оценка правозащитников приговора, вступившего в силу с учетом смягчения, не изменится, и правозащитное сообщество по-прежнему будет считать Н. Емельянова и И. Комара политическими заключенными и требовать пересмотра приговора с устранением перечисленных нарушений».