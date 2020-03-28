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Мозырь: найти валюту в обменниках почти невозможно

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  • 28.03.2020, 10:02
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Мозырь: найти валюту в обменниках почти невозможно

Видеорепортаж из полесского города.

Найти валюту в обменниках почти невозможно. Есть только небольшие суммы, которые были сданы самими гражданами. Об этом говорится в видеорепортаже на канале «Обратный отсчет».

«Еще неделю назад, я слышала, что в небольших городах закончилась валюта. Мало ли, не довезли ее, или еще что-нибудь произошло. Я решила подождать. Прошла неделя и ничего не поменялась», - говорит автор видео, снятого у обменников в Мозыре.


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