Тайные документы властей: в РФ от коронавируса могут умереть шесть миллионов 2 28.03.2020, 10:19

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Почему эти выводы скрывают от граждан?

В распоряжении российского центра «Досье» оказались внутренние аналитические прогнозы правительства РФ и Московской области, в соответствии с которыми общая смертность от коронавируса в стране может составить 6 миллионов человек, сообщил Telegram российский бизнесмен и политический деятельМихаил Ходорковсикй.

25 марта 2020 года, когда количество инфицированных COVID-19 в России достигло 658 человек, Владимир Путин экстренно обратился к россиянам. Президент рассказал о мерах, которые российская власть собирается принять для стимуляции экономики на фоне пандемии коронавируса. В частности, Путин перенес голосование по поправкам в Конституцию на неопределенный срок, объявил неделю каникул с сохранением зарплаты, пообещал ввести, увеличить или ускорить выплаты отдельным категориям граждан, ввести отсрочки по потребительским и ипотечным кредитам, а также по выплате налогов для предпринимателей. При этом в некоторых случаях, как, например, с повышением выплат по больничным листам или с введением недели оплачиваемых каникул, нагрузка по осуществлению этих выплат была возложена на работодателей, то есть во многом на предприятия малого и среднего бизнеса.

В своем выступлении Владимир Путин акцентировал внимание на том, что в связи с коронавирусом эпидемиологическая ситуация находится под контролем российских властей. Президент подчеркнул, что благодаря заранее принятым мерам в области здравоохранения распространение коронавирусной инфекции удалось замедлить, а случаи инфицирования связаны в первую очередь с географическим положением России, которая граничит со странами, подверженными эпидемии. При этом сразу после его заявления в российских СМИ появилась информация о том, что в Москве умерли двое пациентов с положительным тестом на коронавирус.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова, возглавляющая оперативный штаб по противодействию коронавирусу, на вопрос о возможной вспышке COVID-19 в России заявила: «Это, я считаю, абсолютно раздутая история». Хотя власти публично называют панику вокруг распространения коронавирусной инфекции преувеличенной, во внутренних аналитических обзорах, подготовленных для правительства Московской области, оказавшихся в распоряжении Центра «Досье», предполагается, что реальное количество заражений коронавирусной инфекцией (COVID-19) существенно превышает официальные цифры и может намеренно скрываться властями.

Составители документов предполагают, что отсутствие ограничительных мер может привести к экспоненциальному росту количества заболевших коронавирусной инфекцией россиян и, соответственно, к перегрузке системы здравоохранения. Кроме того, из документов, подготовленных для правительства РФ (находятся в распоряжении Центра «Досье») следует, что авторы оценивают риски для экономики России как высокие и прогнозируют, что предприятия отдельных отраслей могут оказаться на грани банкротства. Следует отметить, что власти рассматривают меры по поддержке не только малого и среднего бизнеса, но и крупных, в том числе государственных корпораций, например в нефтяном секторе.

Так, в документе от 16 марта приводятся данные, согласно которым по «крайне оптимистичным» оценкам в Москве на тот момент было около 500 случаев заражения коронавирусом. При этом, по официальной информации, опубликованной на сайте Роспотребнадзора, 15 марта на всей территории России было зафиксировано лишь 63 случая инфицирования.

Таблица данных прогноза распространения эпидемии коронавируса в Москве (из внутренних документов, подготовленных для правительства Московской области от 16 марта 2020 года).

В обзоре, подготовленном для правительства МО, рассматриваются прогнозы заболеваемости коронавирусом в Москве вплоть до 10 июня по двум различным сценариям — без принятия срочных мер и при введении карантина с 26 марта.

При первом варианте развития событий ожидается, что к концу марта в Москве и Подмосковье будет около 10 000 инфицированных, а к середине апреля — почти 100 000. В первой декаде мая эпидемия достигнет пика в 2,2 миллиона зараженных человек (или 19% населения), из которых госпитализации потребуют до 200 000 случаев (при том что общее количество больничных мест в Москве составляет около 60 000, включая занятые другими больными). Ожидается, что к маю интенсивная терапия с аппаратами ИВЛ будет необходима 50 000 человек (по данным составителей отчета, в настоящее время в Москве насчитывается всего 2 000 реанимационных койко-мест и около 2 000–3 000 аппаратов ИВЛ).

Авторы документа утверждают: «От коронавируса за следующие два-три месяца умрет около 30 000 человек. В Москве ежегодно умирает около 120 000 человек. С одной стороны, получается +20% к обычной смертности. Много конечно, но есть соблазн подумать, что сохранение экономики и позитивного настроя электората стоят того. А для бюджета так и вовсе двойной плюс — и экономику (доходы) сохраняем, и нагрузку на пенсионную систему (расходы) снижаем» [здесь и далее орфография и пунктуация авторов документов сохранены — прим. Центра «Досье»].

Одновременно с этим ожидается, что суточный показатель смертности от заболеваний органов дыхания возрастет в 100-300 раз, тогда как ежедневный уровень смертности, вызванной коронавирусом, на пике эпидемии будет составлять от 1 000 до 3 000 случаев (в отчете указано, что в общей сложности в настоящее время в Москве по разным причинам умирает около 300 человек в день). Это вызывает у составителей обзора определенные опасения: «рост ежедневной смертности в 3-10 раз не заметить и/или скрыть будет уже невозможно. И картина через месяц-два будет крайне безрадостной — переполненные больницы, родственники, пытающиеся выбить ИВЛ для своих, похоронные процессии, перерастающие в митинги и т. д.».

Предложения по введению жесткого карантина подкрепляются расчетами, в соответствии с которыми при введении мер 26 марта пик эпидемии передвинется на конец апреля и максимальное количество инфицированных удастся сократить почти в 10 раз (до 250 000 человек). Ожидается, что карантин позволит сократить показатели смертности от коронавируса к июню 2020 года в девять раз — количество умерших в этом случае достигнет 3 000 человек, по сравнению с 28 000 без введения мер. Ежедневная смертность от коронавируса в момент пика в этом случае превысит 300 человек в день (то есть общий уровень смертности повысится в два раза). Прогнозируется также, что при таких показателях понадобится около 20 000 обычных больничных коек и 5 000 реанимационных.

Следует учитывать, что расчеты по обоим сценариям основаны на текущем показателе ожидаемой смертности пациентов (1% смертей на 99% поступивших в больницы), который подразумевает безотказную работу системы здравоохранения. По мнению авторов документа, в действительности такое развитие событий является «невозможным при указанном выше соотношении больных и имеющихся койко-мест и аппаратов ИВЛ». Таким образом, высокая загруженность больниц сама по себе может стать фактором ухудшения ситуации.

Презентация «Коронавирус в России: Последствия и меры противодействия», подготовленная для правительства Московской области 19 марта 2020 года.

Согласно еще одному внутреннему прогнозу, подготовленному для правительства Московской области, к первой декаде мая, на пике эпидемии, ежедневно в Москве и Московской области будут умирать 6 000–7 000 человек (средний уровень смертности от других причин в Москве и Московской области составляет 600 человек в день), при этом нагрузка на реанимации возрастет в 15 раз. Число заболевших коронавирусом в Москве и области без принятия мер составит шесть миллионов человек (почти 30% населения), тогда как введение карантина с 30 марта позволило бы снизить этот показатель до 750 тысяч, одновременно сократив общее число летальных исходов со 120 тысяч до 16 тысяч. Интенсивная терапия может единовременно понадобиться до 150 000 человек (в настоящее время в Москве и Московской области в общей сложности 6 500 реанимационных койко-мест).

Расчеты, приведенные в этом прогнозе, показывают, что введение до 23 марта полного карантина, то есть ограничения на общение и перемещение людей внутри и между городами на срок от одного до полутора месяцев (включая полное закрытие всех школ, университетов, мест досуга и магазинов), позволило бы остановить эпидемию с минимальным ущербом для населения и экономики, сократив количество заболевших в Москве и Московской области в четыре раза (до 150 000), а число летальных исходов в 35 раз (до 3 400). Количество больных, требующих интенсивной терапии, в этом случае осталось бы на приемлемом для системы здравоохранения уровне (4 000–5 000 человек одновременно).

Отсрочка введения карантина всего на одну неделю, согласно данным отчета, увеличивает смертность в пять раз, перегружает систему здравоохранения и продлевает негативные последствия эпидемии на 1,5–2 месяца.

В соответствии с прогнозом по России в целом, «без принятия срочных мер до 60-70% населения будет заражено в течение 3–4 месяцев», а общая смертность от коронавируса в стране может составить от 1 до 6 миллионов человек. Ожидается, что госпитализация одновременно потребуется 3–4 миллионам человек, при том что в стране всего 40 000 аппаратов ИВЛ.

Центр «Досье» подготовил калькулятор на основании модели, предложенной Gabriel Goh, с использованием данных клинических характеристик ВОЗ и текущих оценок репродуктивного числа вируса. В модели учитывается 17 параметров (включая количество населения, показатели заразности заболевания, а также показатели, связанные с временем инкубационного периода и тяжестью последствий для заболевшего). Передвижение вертикальной линии регулятора позволяет установить день введения карантина, в свою очередь, с помощью перемещения ползунка «скорость распространения» задается жесткость мер карантина (где 0 — отсутствие карантина, а 1 — полный карантин).

Детали модели

О том, что реальное количество заражений коронавирусной инфекцией (COVID-19) может намеренно скрываться властями, свидетельствуют не только внутренние документы, подготовленные для правительства МО, но и информация в СМИ. Новостное агентство Reuters, основываясь на существенном расхождении официальных данных о распространении пневмонии, заявило, что статистика по коронавирусу в Москве может быть существенно искажена. Так, согласно сообщению Министерства здравоохранения Москвы от 13 марта, «в январе и феврале 2020 снижение случаев внебольничной пневмонии по сравнению с этими месяцами предыдущего года составило 8 и 7% соответственно», тогда как статистика Роспотребнадзора, предоставленная Росстатом, свидетельствует о росте заболеваемости пневмонией в российской столице в январе этого года на 37% по сравнению с январем 2019 года.

Помимо эпидемиологических прогнозов, Центру «Досье» удалось получить данные, содержащие информацию о влиянии коронавирусной инфекции на экономику России.

В частности, во внутренних документах, подготовленных для правительства РФ, отмечается, что одновременно с распространением эпидемии будет происходить: 1) снижение мирового спроса на нефть, газ и металлы; 2) снижение количества туристов из Китая и деловых поездок в обоих направлениях; 3) снижение выручки транспортного сектора из-за прекращения авиаперелетов; 4) увеличение оттока капитала и повышение ставок; 5) проблемы с поставками в отдельных, зависимых от китайского импорта отраслях (автопроме, фармацевтике, радиоэлектронной промышленности).

Следует отметить, что только за период с 12 по 18 марта отток капитала из России составил 1,4 миллиарда долларов и стал рекордным за всю историю наблюдений.

Для сравнения, в первом квартале 2019 года по групповым безвизовым спискам в Россию из Китая въехало около 120 тысяч человек, при этом по оценкам Банка России туристы потратили 264 миллиона долларов за этот период. В рамках борьбы с эпидемией коронавируса 20 февраля российские власти запретили въезд в страну гражданам Китая, однако, согласно информации Ассоциации туроператоров России, лишь 50% организованных туристов из Китая приезжают в Россию легально, остальные — пользуются услугами «серых» китайских компаний.

Последствия от коронавирусной инфекции уже начали отражаться на сфере потребительских услуг в России. Сильнее всего распространение заболевания влияет на малый и средний бизнес. По данным издания Forbes, в Москве уже началось массовое банкротство, а убытки владельцев столичных ресторанов, турфирм, частных школ составляют около 90%. Вице-президент Торгово-промышленной палаты Елена Дыбова в комментарии РБК заявила, что количество предпринимателей, которые прекратят свою деятельность на российском рынке, может достигнуть около 3 миллионов человек.

Во внутренних документах, подготовленных для правительства РФ, рассмотрены сценарии экономических последствий от пандемии. Ожидается, что по «оптимистичному сценарию» влияние коронавируса на экономику России будет ограниченным и составит около 0,2% роста ВВП. По «пессимистичному прогнозу» темп роста ВВП РФ в 2020 году может снизиться с ожидаемых 1,9% до 1% и ниже. При этом в документах значится, что масштабы потерь для российской экономики главным образом зависят от тех стабилизационных мер, которые будут или не будут приняты (в частности, к ним может относиться поддержка Банком России кредитования российских предприятий).

В распоряжении Центра «Досье» оказался план правительственных мер по экономической поддержке российских отраслей в ситуации эпидемии коронавируса.

Вследствие ограниченного эффекта стимулирования спроса авторами документа предлагается «сконцентрироваться на таргетированной поддержке основных пострадавших отраслей (транспорт, авиакомпании, туризм, общепит, культура и массовые мероприятия), а также сектора МСП [малого и среднего предпринимательства — прим. Центра «Досье»], включая ИП». В перечень предложений также входит недопущение снижения объемов кредитования ключевых отраслей, в особенности оборотного кредитования. Отмечается, что не «стоит применять меры личной субсидиарной ответственности к лицам, принимающим решения о кредитовании экономики в условиях и в период объявленных мер борьбы с коронавирусом».

Предложения по поддержке финансовой стабильности

Неизвестно, будут ли эти меры реализованы в полном объеме, однако опрошенные Центром «Досье» эксперты сходятся во мнении, что кризисная экономическая ситуация в России значительно затрудняет борьбу с последствиями эпидемии. Так, обозреватель Борис Грозовский заявил, что одной из главных уязвимостей экономики России является неприспособленность российской системы к реализации моделей антикризисной политики, а также оказание помощи исключительно крупным госкомпаниям: «То, что делают сейчас США, Гонконг, Тайвань, Сингапур и т. д. — это непосредственные выплаты людям, которые вынуждены оставаться на домашнем карантине. К таким видам поддержки у нас совершенно не приспособлена система, а нужны сейчас они, в первую очередь». По мнению эксперта, если малый и средний бизнес не получит поддержку от государства, то в этом секторе начнется волна банкротств.

Среди отраслей мировой экономики, на которых пандемия отразится наиболее негативным образом, Грозовский называет торговлю и сферу услуг, особенно важную для крупных городов. При этом, указывая специфические для России негативные факторы, эксперт отмечает, что страна в настоящее время полностью отрезана от рынка долга и, кроме того, находится в зависимости от цены на нефть. «С одной стороны, через низкую цену на нефть уже сейчас приходится пересматривать бюджет, то есть нужны большие дополнительные расходы в связи с пандемией, а правительство сейчас, по сути, думает о том, чтобы сокращать расходы, поскольку цена на нефть значительно ниже, чем заложена».

Следует отметить, что с 1 апреля 2020 года у участников альянса ОПЕК+ прекращаются обязательства по сокращению добычи нефти. Во время встречи 4-6 марта 2020 года было предложено дополнительно сократить добычу на 1,5 миллиона баррелей в сутки из-за экономических последствий от коронавирусной инфекции, от чего российская сторона отказалась. После того как представители РФ проинформировали коллег из Саудовской Аравии о своей позиции, котировки цен на нефть марки Brent обвалились более чем на 30%, что привело к падению курса рубля на Московской бирже.

По данным источников Центра «Досье», правительство РФ прогнозирует, что ситуация с ценами на нефть будет ухудшаться, так как стратегия США, поддерживающих собственную сланцевую промышленность и нефтепроизводителей, заключается в ужесточении санкций против России до тех пор, пока РФ не уступит сама. Россия, в свою очередь, заинтересована в как можно скорейшей отмене санкций и попытается использовать ситуацию с коронавирусом для налаживания взаимоотношений с отдельными европейскими странами. Так, по состоянию на 23 марта Минобороны РФ направило 13 военных самолетов в Италию для оказания поддержки в борьбе с пандемией. По всей вероятности, подобные меры со стороны России этим не ограничатся.

В ближайшее время Центр «Досье» опубликует расследование о попытках Кремля повлиять на решение о введении западных санкций против компании «Роснефть» с помощью иностранных лоббистов.

Хотя Россия активно помогает иностранным государствам, внутри страны правительство не спешит вводить жесткие меры по противодействию распространению инфекции. Так, во внутренней аналитической записке Кремля, проанализированной Центром «Досье», приводятся «наиболее эффективные меры по борьбе с пандемией», которые уже достаточно длительное время используются за рубежом, но до сих пор не были применены в России:

1) массовое тестирование населения, в том числе использование мобильных приложений для самодиагностики;

2) превентивное закрытие школ, университетов и других публичных мест (перевод обучения в онлайн);

3) продуманный план правительства и быстрое оперативное реагирование правительства на ситуацию;

4) ясная и своевременная коммуникация с населением;

5) массовая мобилизация медиков, в том числе студентов медицинских вузов;

6) фискальные стимулы.

Следует отметить, что первый случай коронавируса в Китае был зарегистрирован еще 17 ноября 2019 года. Уже через месяц количество инфицированных пациентов увеличилось вдвое, а 27 декабря китайский врач из провинции Хубэй проинформировал Минздрав Китая о появлении нового коронавируса (к тому времени количество заболевших превысило 180 человек). Сообщения о новом вирусе, появлявшиеся в интернете, незамедлительно подвергались цензуре со стороны властей. Только 31 декабря 2019 года муниципальные власти под давлением общественности сообщили о 27 случаях заражения коронавирусной инфекцией. Из Китая эпидемия распространилась в другие страны. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о начале пандемии коронавирусной инфекции 12 марта, однако к этому времени ряд стран уже предпринял шаги, позволяющие сократить число потенциальных заболевших COVID-19.

Центр «Досье» изучил опыт азиатских и европейских стран по борьбе с коронавирусом и сравнил его с российской практикой.

В настоящее время власти и врачи большинства стран мира главным образом стремятся замедлить рост распространения инфекции, чтобы избежать резких всплесков эпидемии и перегруженности больниц, соответственно сократив количество случаев летальных исходов. Эту стратегию иллюстрирует модель «сглаживания кривой» (flatten the curve), предусматривающая равномерное распределение числа заболевших по времени за счет введения таких мер, как удаленная работа и ограничение массовых скоплений людей.

Эффективность введения социальной изоляции подтверждается анализом данных в ряде стран, где был введен карантин.

Например, статистика случаев заражения коронавирусом в китайской провинции Хубэй показывает, что вплоть до 23 января (дня, когда власти закрыли на карантин город Ухань), демонстрировался экспоненциальный рост, однако 24 января, когда были закрыты еще 12 городов, эпидемия пошла на спад.

В начале марта ВОЗ сообщила о том, что летальность при коронавирусе составляет 3,4%.

При этом доля заразившихся коронавирусом по отношению к умершим сильно варьируется в зависимости от страны. В государствах, подготовленных к эпидемии, летальность значительно ниже, чем в странах с перегруженной медицинской системой (ср. данные в Южной Корее — 1,24% с данными в Италии — 9,51% и Иране — 7,86%, актуальность на 23 марта).

Следует отметить, что в Южной Корее был замечен сильный рост числа заражений коронавирусом, однако в таких странах, как Япония, Тайвань, Сингапур, Таиланд или Гонконг этого не произошло. Причина подобной динамики может заключаться в том, что в 2003 году все эти страны столкнулись со вспышкой атипичной пневмонии. Опыт борьбы с ней помог им серьезно отнестись к опасности коронавируса и быстро принять необходимые меры для предотвращения его распространения.

График количества случаев заражения в различных странах.

Сравнение опыта по борьбе с коронавирусом различных стран

В настоящее время оценки эффективности использования массового тестирования населения разнятся. Опыт Южной Кореи показывает, что хорошо организованная программа массового тестирования в условиях развитых медицинских лабораторий может помочь значительно снизить показатель заболеваемости. В стране было протестировано свыше 210 000 человек, что составляет 4 000 тестов на миллион жителей.

По данным Роспотребнадзора, по состоянию на 24 марта в России было произведено 143 тысячи тестов (или 993 теста на миллион жителей страны). Следует отметить, что тест-системы, которые используются в РФ, являются в 100 раз менее чувствительными в сравнении с европейскими. Этим, в частности, может объясняться то, что масштаб выявления короновирусной инфекции в России существенно отличается от европейского.

В то же время, по утверждению врачей в России и европейских странах, медицинская система устроена таким образом, что введение массового тестирования не может помочь в борьбе с эпидемией. Так, например, Денис Проценко, главврач городской клинической больницы №40 в Коммунарке, куда привозят людей с подозрением на коронавирусную инфекцию, заявляет, что массовая сдача теста на коронавирус является «не только бессмысленной, но и вредной». Он отмечает: «Вспомните историю с массовым онкологическим скринингом: сотни ложнопозитивных диагнозов, на которые отвлекаются врачи. При этом упускается драгоценное время, за которое людям с реальной болезнью можно было бы помочь».

Опрошенные Центром «Досье» эксперты в Европе разделяют его мнение. Так, по словам лечащего коронавирусную инфекцию врача из Cambridge University Hospital, проведение тестов для всех жителей Великобритании совершенно бесполезно, так как система здравоохранения не адаптирована под такое количество пациентов. Более того, тестирование чувствительно только на 70%. Таким образом, из каждых десяти пациентов с отрицательным тестом у троих все еще может быть инфекция. Даже если у человека появляются симптомы, тестирование бесполезно, поскольку, если он не находится в критическом состоянии, его все равно отправят домой.

23 марта мэр Москвы Сергей Собянин обязал москвичей старше 65 лет и лиц рядом хронических заболеваний соблюдать домашний режим. На данный момент оценить эффективность карантина для одной возрастной группы сложно.

С одной стороны, известно, что уровень смертности от коронавируса выше для людей старше 60 лет. Согласно статистике по Китаю на 11 февраля 2020 года, уровень смертности сильно варьируется в зависимости от возрастной группы (летальным исходом закончились 14,8% случаев заражения людей старше 80 лет, 8% случаев в возрастной группе 70-79 лет и 3,6% случаев в возрастной группе 60-69 лет, тогда как в остальных группах летальные случаи составляли не более 1,3%).

Эксперты полагают, что, поскольку смертность среди пожилых людей намного выше, страны со стареющим населением, такие как Япония, пострадают в среднем сильнее, чем страны с молодым населением (например, Нигерия).

По данным ООН, в России доля людей старше 60 лет составляет 21,1% (это несколько ниже, чем в среднем по Европе — 24,7%). При этом следует отметить, что доля людей старше 60 лет, которые живут одни, в России меньше, чем в среднем по Европе (Россия — 30,9% женщин, 13,6% мужчин, Европа — 36,1% женщин, 16,9% мужчин).

Вместе с тем, согласно все той же статистике заболеваний по Китаю, случаи инфицирования среди людей старше 20 лет распределяются по возрастным группам достаточно равномерно, и подобной зависимости от возраста, как в отношении летальных исходов, не наблюдается — примерно одинаковое количество заболевших принадлежало к возрастной группе 20-29 лет и 70-79 лет.

Введение режима самоизоляции для отдельной возрастной группы, а не для всего населения, как в других зарубежных странах, выглядит таким же популистским шагом, как и меры, озвученные Владимиром Путиным 25 марта, — отсрочка платежей налогов, которые и так обычно платятся в конце года, вместо отмены НДС, недельные «выходные» вместо объявления карантина и ввода штрафов за его нарушение, а также предложение «не поступать, полагаясь на наше русское «авось» вместо ясных и понятных инструкций для населения.