Жители Молодечно: В городе коронавирус, «скафандры увезли» мать с ребенком 10 28.03.2020, 10:34

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Минздрав эту информацию скрывает?

После публикации фото из Молодечно в редакцию телеграмм-канала «Баста» написали несколько подписчиков. По их словам, вчера и позавчера врачи забирали тех, кто контактировали с жителем города с симптомами Covid-2019, госпитализированным ранее.

«Сейчас в Молодечненской ЦРБ лежит дальнобойщик, который недавно приехал из Испании. Врачам он соврал, сказал, что приехал из РФ. Сейчас у него все признаки коронавируса. Анализы отправили в Минск. Результаты будут завтра. Утром проявились все симптомы коронавируса у его маленького ребенка. Мать с ребенком "скафандры" из скорой увезли в Минск. Молодечненская ЦРБ готовится ввести полную изоляцию, если результаты у дальнобоя подтвердятся», - сообщает подписчик канала из Молодечно.

Телеграмм-канал опубликовал скан документа который прислал еще один читатель. Пишет, что получен из Центральной районной больницы, из внутренней документации. В документе речь идет о жителе Молодечно, прибывшем из Великобритании 25 марта. Написано, что у него были взяты анализы в Национальном аэропорту, которые подтвердили заражение коронавирусом.

Подтвердить или опровергнуть эту информацию мы не можем. Согласно данным Минздрава, в Молодечно заболевших коронавирусом нет.