Белорусы усилили бойкот техосмотра 21 28.03.2020, 11:22

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Что происходит на станциях ТО в регионах?

Количество автомобилей на станциях техосмотра неуклонно продолжает снижаться. Пустоту на площадках диагностики объясняют не иначе как ожиданием введения новых правил взимания дорожного сбора. На одной из гродненских станций отмечают, что количество машин, приезжающих на процедуру, сейчас сократилось в 5 раз.

Фото: pvlida.by

— Если раньше мы по 50 автомобилей за смену обслуживали, то сейчас не больше 10. И в основном это транспорт организаций и предприятий. Заглядывают к нам и те, кто собирается выезжать за границу. Теперь начинается дачный сезон, поэтому некоторые сознательные пенсионеры, кто пользуется авто только с весны по осень, тоже проходят техосмотр. А остальные водители чего-то ждут, — рассказал Чеслав Мацкевич, инженер филиала УП «Белтехосмотр» в Гродненской области. Года два назад, чтобы пройти техосмотр своего автомобиля, водители приезжали на СТО по ул. Мицкевича, 45 с самого утра и занимали очередь. Сегодня ситуация в корне изменилась. Стоянка перед станцией пустая… Иногда за целый день сюда ни одна машина не заезжает, сообщает av.by.

Виной всему — неясность с дорожным сбором, считают на станции. На данный момент он привязан к техосмотру, без его уплаты невозможно получить допуск ТС к участию в дорожном движении. Сумма значительная — от 3 до 11 базовых.

— Это много, чего уж говорить. Даже для работающего человека, — рассуждает Иван Михайлович. Он один из тех сознательных водителей, которые выступают за безопасность. — Мои «Жигули» старые уже. Новая машина мне ни к чему, на дачу я и на этой доеду. Техосмотр прохожу для своей же безопасности. «Ласточка» моя целую зиму в гараже стоит, и мало ли что за время этого простоя в ней поменяться может. Теперь новые машины ломаются часто, а что уж про такие, как моя, говорить.

Инженеры СТО отмечают: с первого раза техосмотр не проходят около 20% автомобилей. Основная причина — неисправность тормозной системы.

— При имитации экстренного торможения лопает тормозная трубка. Куда такой автомобиль выпускать? А ведь «предвестников» этой поломки просто нет. Ни один водитель не сможет предугадать, когда такой инцидент с ним произойдет в дороге. Поэтому к нам заехать стоит хотя бы ради собственной безопасности. Если глобально подойти к этому вопросу, то собственная жизнь и здоровье дороже любых денег, — говорит Чеслав Янович.

Он уверен — как только на уровне правительства будет принято какое-то решение по поводу дорожного сбора, на станции яблоку негде будет упасть. А пока все замерли в ожидании. О том, что транспортный налог отвяжут от техосмотра, говорится не первый год. На данный момент известно, что подготовлен проект указа, который разделит эти два понятия. Но когда он будет подписан и вступит в силу, неизвестно.

Напомним, если изменяется собственник автомобиля, то проходить техосмотр по-новому не придется. Отметка о нем переносится по заявлению, даже если до истечения его «срока годности» остается один день. Стоит эта услуга 9 рублей 48 копеек.