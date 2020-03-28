Пациентов с пневмонией в Боровлянах не спрашивают, с кем они контактировали 23 28.03.2020, 11:57

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У больных с воспалением легких не берут тест на коронавирус.

О том, как проходит обследование пациентов с пневмонией нам рассказала одна из подписчиц группы «Европейской Беларуси» в «Фейсбуке»:

- Позавчера моего внука положили в Минскую центральную районную больницу в Боровлянах с подозрением на прикорневую пневмонию. Сегодня родителям диагноз подтвердили.

Поскольку живут мои дети и внуки в Минском районе, в Аксаковщине, на рентген их отправляли в Заславль. Там сделали снимок, поставили тот самый предварительный диагноз, прикорневая пневмония и… отправили обратно к врачу сельской амбулатории, ранее направившему ребенка на рентген. Естественно, врач выписала направление в районную больницу, куда родители отвозили внука сами, на автомобиле.

Я узнавала у невестки, опрашивали ли их о симптомах, интересовались, болеет ли кто в семье, с кем контактировал. Оказалось, что нет, только подробно расспросили сколько времени уже болеет, какие проявления заболевания, температура.

Поразило еще одно обстоятельство: рентгеновский снимок дали в распечатанном виде, в больнице сказали, что нужен реальный файл со снимком, поскольку в распечатанном виде недостаточно отчетливо видно. Родителей снова отправили за ним в Заславль. На вопрос, нельзя ли запросить этот файл в Заславской поликлинике, ответ был предсказуемый – нет.

Пока я выходила из ступора от такой информации, сын съездил в Заславль, где файл со снимком ему записали. Он отвез его в Боровляны. Это было вчера. Сегодня стало известно, что файл у них не читается.

Спросила у детей, будет ли сделан внуку тест на коронавирус? Не выясняли – сами еще в ступоре.