ВОЗ начинает исторические испытания лекарств от коронавируса 12 28.03.2020, 12:10

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Сравниваются эффективность четырех различных препаратов или их комбинаций против COVID-19.

«Когда работники здравоохранения находятся в опасности, мы все в опасности», - сказал в пятницу глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебреесус, подчеркнув, что нехватка защитного оборудования в настоящее время является одной из самых больших проблем в борьбе с коронавирусом, сообщает tvn24.pl.

Тедрос Адханом Гебреесус также объявил о запуске международных тестов эффективности для четырех различных методов лечения. Пациенты из Норвегии и Испании будут первыми, кто примет участие в исследовании.

Выступая на женевской пресс-конференции в пятницу, глава Всемирной организации здравоохранения подчеркнул, что:

«В Норвегии и Испании первые пациенты вскоре будут включены в «Испытание солидарности», в котором мы сравниваем безопасность и эффективность четырех различных препаратов или их комбинаций против COVID-19. Это историческое испытание, которое резко сократит время, необходимое для создания убедительных доказательств того, какие лекарства работают».

Он сообщил, что 45 стран выразили готовность принять участие в исследовании, и еще больше присоединяется. «Чем больше стран присоединятся к опросу, тем скорее у нас будут результаты», - добавил он.